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Сильная Украина и мощные реформы: подготовка к переговорам Зеленского и Байдена на финишной прямой

6 августа 2021, 10:52
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Киев и Вашингтон должны работать над реальными инициативами по укреплению Украины, сказала Оксана Маркарова.

Зеленский, Байден
Встреча Зеленского и Байдена состоится 30 августа в Вашингтоне / коллаж УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели продуктивные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Подготовка к встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена уже на финишной прямой. Целью встречи является работа над конкретными инициативами по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины, усиления военного потенциала и становление страны как сильного демократического государства. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

На своей странице в социальной сети Facebook она заявила о том, что переговоры украинских представителей с сотрудниками американской администрации прошли на содержательном уровне. Теперь стороны переходят к подготовке визита Зеленского в Вашингтон на встречу с Байденом.

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По ее словам, целью Украины на переговоры Зеленского и Байдена является усиление стратегического сотрудничества с США. Конкретно речь идет об обсуждении реальных инициатив относительно защиты территориальной целостности и суверенитета государства, усиления военного потенциала страны, а также ускорение процесса преобразования Украины в экономически сильное демократическое государство.

"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1", - подчеркнула Оксана Маркарова.

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Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля сделали официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон на 30 августа.

Согласно ожиданиям, одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах. Причиной тому является недовольство Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2. По его словам, украинская сторона намерена работать с Конгрессом, который выступает против запуска СП-2 и поддерживает Киев в этом вопросе.

Президент Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу. Инициатива может быть реализована на базе нормандского формата в том случае, если на это согласятся Франция, Германия и Россия.

Глава партии Слуга народа Александр Корииенко утверждал, что на переговорах с представителями США украинская делегация намерена представить свое видение реализации Минских соглашений по Донбассу, и планирует поговорить о вопросе усиления военной помощи.

новости США Владимир Зеленский Джо Байден Оксана Маркарова новости Украины
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