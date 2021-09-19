Стычки на Марше равенства: в Киеве сторонников ЛГБТ попытались остановить, вмешалась полиция

Участники Марша равенства-2021 в Киеве / REUTERS

В воскресенье, 19 сентября, в Киеве проходит организованный общественной организацией KyivPride Марш равенства-2021 за соблюдение прав человека для ЛГБТ+ сообщества.

Участники мероприятия начали собираться на пересечении улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого заранее до начала марша, сообщает УНИАН.

Неподалеку в парке Тараса Шевченко группировались противника марша.

Участники прошли по улице Владимирской в сторону бульвара Тараса Шевченко. Они выкрикивают лозунг: "Бунтуй, люби, права не отдавай!".

В колонне участников марша находились около 2 тысяч человек.

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Отметим, что перекресток улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко полиция перекрыла автобусами, чтобы предотвратить столкновения между участниками двух мероприятий.

Стычки из-за Марша равенства-2021

Отметим, что оппоненты выкрикивают в адрес друг друга различные лозунги. Кроме того, один человек попытался остановить колонну сторонников ЛГБТ.

Женщина подошла и легла перед ними участникам марша, из-за чего движение было временно приостановлено. На место подошли правоохранители, которые, в итоге, оттуда ее и вывели.

Что требуют участник марша

Участники Марша равенства требуют от руководства государства, в частности, принять законопроект (№ 5488) относительно борьбы с дискриминацией и упорядочения ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости;

активизировать усилия на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного документальной пола;

признать факторы СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) возможными основаниями совершения домашнего насилия.

Добавим, что в центре Киева перекрыто движение транспорта на таких улицах: Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — Терещенковская — Льва Толстого-площадь Льва Толстого.

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