Верят в Бога и не воспринимают ЛГБТ-сообщества: социологи выяснили главные ценности украинцев

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа 2021 года, аудитория - население Украины от 16 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.
К 30-летию Независимости Украины социологическая группа Рейтинг провела первое масштабное социологическое исследование, в котором были задействованы 20 тысяч респондентов. Результаты исследования опубликованы на сайте группы.
Социологи изучили особенности мышления и стиля жизни нового поколения украинцев, их ценностей, мотивации, отношения к самим себе и Украине.
Около половины украинцев испытывают негативное чувство, когда речь заходит о ЛГБТ-сообществе - 48%. Кроме этого, подобная тенденция просматривается в отношении украинцев к чайлдфри - 42%, а вот атеистов не воспринимают 28%.
В частности, социологи пытались выяснить уровень толерантности украинского населения.
И как ни странно лидерами в нем оказались молодые люди.
К примеру, треть молодых женщин в возрасте 16−24 лет относится к ЛГБТ и чайлдфри позитивно, а вот количество мужчин того же возраста втрое меньше.
Социологи обнаружили, что уровень толерантности снижается с возрастом и своего минимального "пика" он достигает после 61 года. В этом возрасте 65% негативно относятся к ЛГБТ и 66% - к чайлдфри.
Что касается территориальности, то самым толерантным оказался Киев. Восток и Запад показали себя более консервативными. Хотя стоит учесть, что на Западе люди менее толерантны к атеистам, а на Донбассе - к ЛГБТ-сообществу.
Также стало известно, что электорат Юрия Бойко и Евгения Мураева больше всех не воспринимает прозападные ценности, а вот избиратели президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко в этом плане нейтральны.
В целом, 60% населения верят в Бога и его существование. Причем эта вера растет вместе с возрастом, достигая пика после 50 лет.
А вот мечтают украинцы о путешествиях, карьере и собственном деле.
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Напомним, социологическая служба Центра Разумкова провела социологическое исследование "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины". 48% украинцев негативно относятся к баллотированию Зеленского на второй срок Почти половина опрошенных граждан Украины - 48% - негативно отнесется, если президент Украины Владимир Зеленский объявит решение о баллотировании на второй срок.