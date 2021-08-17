УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

У трети украинцев Зеленский вызывает негатив: почти половина не хочет его второго срока - опрос

17 августа 2021, 15:55

Почти половина украинцев считает, что личные качества Владимира Зеленского не соответствуют должности президента.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Getty

Социологическая служба Центра Разумкова провела социологическое исследование "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины".

Опрос проходил в июле-августе 2021 года, говорится в опубликованных данных.

48% украинцев негативно относятся к баллотированию Зеленского на второй срок

Почти половина опрошенных граждан Украины - 48% - негативно отнесется, если президент Украины Владимир Зеленский объявит решение о баллотировании на второй срок.

В частности, у респондентов спросили: "Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах будет повторно баллотироваться на пост президента Украины, как бы вы к этому отнеслись?".

В целом среди всех опрошенных, отвечая на этот вопрос, 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

Реклама
/ razumkov.org.ua

Почти половина украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента

47,5% украинцев считают личные качества Владимира Зеленского таковыми, что в большей мере не соответствуют должности президента Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины", проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа текущего года.

"47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) В. Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% - что соответствуют и не соответствуют в одинаковой мере. Соответственно, индекс личных качеств (этот и последующие индексы рассчитывались аналогично индекса эмоциональных оценок, то есть как разница положительных и отрицательных оценок) практически не изменился: -29,0 в марте и -29,9 в июле-августе", - говорится в пресс-релизе Центра, обнародованном во вторник.

Читайте такжеОпрос показал, какие партии украинцы хотят видеть в Раде: лидируют 4 политсилы

В нем уточняется, что в ходе исследования проводилась эмоциональная оценка респондентами Зеленского, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, оценка результатов деятельности, а также ожидания от его будущей деятельности.

У трети украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции

"Относительно эмоциональной оценки, то 33,7% респондентов заявили, что президент Украины В. Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% ˗ преимущественно положительные, 28,7% ˗ в равной степени негативные и позитивные, 13,9% ˗ не вызывает каких-то эмоций. Если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, у которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшился с -20,2 до -14,5", - подчеркивают социологи.

Они отмечают, что давая оценку опыту и компетентности Владимира Зеленского, которые необходимы для того, чтобы быть президентом Украины (по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью"), 53,9% опрошенных выбирают баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19,0% - баллы "4" или "5", соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности. Следовательно, индекс опыта и компетентности вырос с -42,4 до -34,9.

Читайте такжеСвежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборах в Раду

"42,2% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности В. Зеленского на должности президента Украины преимущественно негативно, 13,9% - преимущественно положительно, а 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты. Итак, индекс текущих достижений фактически не изменился: -28,4 в марте против -28,3 в июле-августе", - подчеркивают в Центре.

Там добавляют, что 39,5% респондентов считают ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского на должности президента преимущественно негативными, 18,9% - преимущественно положительными, 32,3% опрошенных считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты. Учитывая это, индекс ожидаемых достижений мало изменился: согласно -21,6 в марте и -20,6 сейчас.

"Общий индекс оценки В. Зеленского (вычислен как среднее от вышеприведенных индексов) согласно социологическому тесту "Политическое кресло" изменился с -28,3 до -25,6. То есть оценка гражданами президента по сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, по-прежнему находится в отрицательном диапазоне", - резюмируют социологи.

/ razumkov.org.ua

Напомним, ранее, согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, за Зеленского готовы отдать свои голоса 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.

Владимир Зеленский социологический опрос новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У трети украинцев Зеленский вызывает негатив: почти половина не хочет его второго срока - опрос». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Ивлеева бесстыже показала сочные ягодицы в розовых стрингах перед зеркаломНастя Ивлеева бесстыже показала сочные ягодицы в розовых стрингах перед зеркалом Мрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за АфганистанаМрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов деньПриметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить АфганистанПодкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известиеГороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известие

Последние новости

16:09

Выстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели Павлова

16:03

"Пил только сладкую воду": в Тернополе отец заморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой Видео

16:03

Мочанов рассказал о разнице между дорогами до и после "Большой стройки"

16:00

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

15:55

У трети украинцев Зеленский вызывает негатив: почти половина не хочет его второго срока - опрос Видео

Реклама
15:50

Кузьме Скрябину было бы 53 года - бессмертные песни украинского музыканта Видео

15:29

Драка с полицией и задержания: в Киеве со скандалом снесли инсталляции на Аллее Небесной Сотни Видео

15:28

Осторожно, опасно: в Украине обнаружены детские товары с ядовитым веществом Видео

15:23

COVID-19 наступает на Украину: ученые заявили об ухудшении ситуации в Киеве и 15 регионах страны

14:59

Квартиру отберут за долги по коммуналке: кому светит отключение газа и арест банковских счетов Видео

14:56

На Украину налетит шторм и резкое похолодание Видео

14:53

Спрос на специалистов из Украины за рубежом будет только расти - эксперты

14:33

"В СИЗО условия лучше": появились фото шокирующих условий в студенческом общежитии НАУ Фото Видео

14:24

Провокация России из-за саммита по Крыму: Зеленский призвал Москву срочно отпустить крымских татар

14:22

Долги или трудный выбор: стали известны детали переписки Павлова перед смертью Видео

14:14

Фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах

13:53

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

13:48

НБУ вводит в обращение новые памятные банкноты

13:44

Певица Slavia в белье засветила квартиру Дзидзьо и подогрела слухи о воссоединении

13:41

Перед Днем Независимости разгорелся скандал: на Аллее Героев Небесной Сотни установили антураж СССР Видео

Реклама
13:15

Эксперт объяснил, почему вся прибыль украинских металлургов уходит на модернизацию производства

13:08

"Там же одни бандеровцы": Ани Лорак выступила в Украине впервые за семь лет

12:57

Выстрелил в голову: малолетний ребенок случайно убил свою мать

12:55

Сектор-приз от Минздрава: Ляшко объявил подарок ко Дню Независимости уколовшимся от COVID-19 Видео

12:39

Что нельзя есть на Преображение Господне 2021: приметы и рецепты Видео

12:26

Украинский металлургический гигант оплатил перелет украинским спасателям, тушившим пожары в Греции

12:17

Певица Lida Lee необычно отреагировала на идею стать участницей Танці з зірками 2021

12:00

Масштабные лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли 27 домов в Спатари и Метохии

11:59

Янукович всплыл в России: накануне Дня Независимости написал украинцам письмо Фото Видео

11:49

Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу

11:39

На границе с Молдовой начинается "Большая стройка" моста через Днестр на трассе Немиров-Ямполь

11:37

Львов постигла непогода: обесточены больше сотни населенных пунктов Видео

11:23

Финалистка Супер топ-модели по-украински снялась топлес и похвалилась фигурой

11:20

Один регион "накроет" всю страну: Украине в случае вспышки COVID-19 грозит резкое усиление карантина

11:14

Сотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула Видео

11:06

Стало известно, в каком новом фильме играет Скарлетт Йоханссон

10:41

Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался Видео

10:32

Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

10:20

В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

10:16

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ Видео

Реклама
09:43

В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска Видео

09:24

Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП Видео

09:17

"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары Видео

09:15

Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

08:54

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину Видео

08:35

В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям Видео

08:26

Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений Видео

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять