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Зеленский оставил конкурентов позади: свежий президентский рейтинг показал фаворитов украинцев

10 августа 2021, 13:09

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то Зеленский получил бы 61% голосов избирателей.

Зеленский
Зеленский оставил конкурентов позади в президентском рейтинге / УНИАН

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, за Зеленского готовы отдать свои голоса 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.

За главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко намерены проголосовать 6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3%, за экс-премьера Владимира Гройсмана – 3%, за свободовца Руслана Кошулинского – 3%, за спикера ВР Дмитрия Разумкова – 2%, за председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 2%, за мэра столицы Виталия Кличко – 1%, за члена Оппоблока Александра Вилкула – 1%.

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то Зеленский получил бы 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко – 39%.

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Исследование проходило с 29 июля по 4 августа. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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