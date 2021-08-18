В Киеве во время репетиции военного парада из толпы выбежал вооруженный мужчина

В руках мужчины было оружие / Соцсети

В столице во время репетиции военного парада ко Дню Независимости в среду, 18 августа, произошел опасный случай. В ходе мероприятий из толпы зрителей выбежал вооруженный мужчина.

Как сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры", его сразу задержали.

"На что он рассчитывал при такой концентрации силовиков в центре - непонятно, но очень интересно", - указано в сообщении.

Между тем, в Печерском управлении полиции рассказали, что инцидент произошел на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели.

Деталей по этому делу пока нет. В полиции подозревают, что это было последствие пробок, которые возникли из-за перекрытия улиц.

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Специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Напомним, в центре украинской столицы в среду, 18 августа проходит первая репетиция военного парада к 30-летию Независимости. В связи с этим улицы Киева перекрыты и на дорогах возникли пробки.

Военная несколькими колоннами техника двигается в сторону Майдана. Таким образом пробки образовались на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Победы (частично перекрыт), улицах Бассейной, Прорезной, Владимирской, Хмельницкого, Гончара, Бульварно-Кудрявской, Черновола, Довженко, Гетьмана, Воздухофлотском проспекте и многих других.