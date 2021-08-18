Киев готовится к военному параду ко Дню независимости: в столице массовые пробки

Репетиция парада ко Дню Независимости / Скриншот

В центре украинской столицы в среду, 18 августа проходит первая репетиция военного парада к 30-летию Независимости. В связи с этим улицы Киева перекрыты и на дорогах возникли пробки.

Военная несколькими колоннами техника двигается в сторону Майдана. Таким образом пробки образовались на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Победы (частично перекрыт), улицах Бассейной, Прорезной, Владимирской, Хмельницкого, Гончара, Бульварно-Кудрявской, Черновола, Довженко, Гетьмана, Воздухофлотском проспекте и многих других.

Кроме того, данная ситуация возмутила и пешеходов, которые так же, как и машины, не смогли пройти по привычному маршруту. Некоторые даже матерились.

Как известно, запланировано три репетиции военного парада, которые состоятся 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 01:15.

В ходе репетиций также будут перекрыты трассы во время перемещения частей военной техники.

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В связи с этим внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. А также 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлена работа парковок в центре города.

Напомним, что ранее в Киеве были замечены истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Людей и животных напугали громкие звуки авиации. Позже выяснилось, что это была подготовка к параду ко Дню независимости Украины. Таким образом Нацгвардия проводила тренировочные полеты.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о праздновании юбилея Независимости Украины. По его словам, 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова.