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Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

2 августа 2021, 18:50

В параде примут участие 4000 военных, танки, БМП, артиллерия и новый род войск. Также выступит мировая звезда.

День Независимости Украины
В День Независимости Украины в стране выступит мировая звезда / 24tv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал список мероприятий к юбилейной - 30-ой годовщине празднования главного государственного праздника - Дня Независимости.

По его словам, 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30".

Президент отметил, что с 16 августа украинцы смогут увидеть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика. Она впервые за 311 лет прибудет в Украину.

На 22 августа запланировано почтение участников боевых действий на Донбассе и новая премия "Национальная легенда", которую гении страны будут получать при жизни.

В День государственного флага, 23 августа, в географическом центре страны возведут монумент Единства Украины и одновременно во всех областях на центральных площадях городов поднимут государственный флаг.

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Также в этот день состоится первый саммит "Крымской платформы", участниками которого будут представители 29 стран. Ожидается подписание совместной декларации о деоккупации Крыма.

В День Независимости Украины, 24 августа, состоится парад с участием украинских и иностранных военных, на котором будут все виды войск. Парады пройдут в столице страны и в Одессе.

Кроме того, вечером в этот день на НСК "Олимпийский" состоится концерт знаменитого итальянского исполнителя Андреа Бочелли. Собранные деньги от его концерта будут направлены на создание музея Ивана Марчука.

День Независимости Украины: история праздника

История Украины берет свое начало с 9 века – основания Киевской Руси. Однако после упадка Русь распадается на княжества, а земли Украины входят в состав нескольких государств. В 1919 году Украина вошла в состав СССР и до 20 века не была независимой.

24 августа 1991 года Верховной Радой Украинской ССР государство Украина было провозглашено независимым, демократическим государством. День Независимости с 1992 года – государственный праздник.

Выходные на День Независимости

24 августа объявлен государственным праздником, в этот день украинцы могут насладиться выходным. В 2021 году он выпадает на вторник, поэтому праздник Дня Независимости будем отмечать длинными выходными: 21, 22, 23, 24 августа.

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