День Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня – Зеленский / УНИАН

День Независимости 2021 Украина запомнит навсегда, заявил президент страны Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции. Празднование в этом году продлится три дня.

22 августа будут чествовать великих украинцев. Запланировано вручение премии для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине. Их не будут опускать: они останутся там навсегда.

Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым. На "Крымскую платформу" приедут представители многих стран. В частности, приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. Президент рассчитывает, что будут подписаны важные документы.

В этот же день стартует "саммит первых леди". Его проведут жены политиков, которые приедут в Украину.

24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

Также вечером на Олимпийском состоится большой̆ концерт украинских звезд.

Кроме того, в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

День Независимости 2021: новости