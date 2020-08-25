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"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав

25 августа 2020, 09:56

СЕО Бумбокс Алексей Согомонов ответил на обвинения в сети о том, что Бумбокс и Океан Ельзи устроили скандал в День Независимости и озвучил свою позицию.

Концерт на День Независимости 2020
Концерт на День Независимости 2020 / instagram.com/v_serduchka

Утром 24 августа в комплексе мероприятий ко Дню Независимости от государственного аппарата и ОП президента Украины был проведен мини-концерт, который состоял в песне-попури в исполнении нескольких украинских артистов и хора, для которой были использованы песни разных исполнителей. Как оказалось, песни Там де нас нема ОЕ и Вахтерам Бумбокса были использованы для 17-минутной попури Дмитрием Монатиком без ведома правообладателей, о чем они сообщили в сети.

Из-за этого поднялся скандал - преимущественно в комментариях в соцсетях, так как часть людей обратили внимание на грубое нарушение законов Украины, а другая часть отметила, что исполнители должны бы быть рады, что их песни используются для такого момента.

Продюсер группы Бумбокс Алексей Согомонов после первых часов негодования написал развернутый ответ, в котором объяснил суть негодования со стороны пострадавших от нарушения законов групп. Он назвал сюром ситуацию с использованием песен и дальнейший скандал, а также отметил, что не понимает, по какому принципу была выбрана русскоязычная песня группы Бумбокс.

"Любой человек в здравом уме задаст резонный вопрос: "А по каким критериям отбирали песни для такого важного (важнейшего!) праздника?" Я не знаю. Читайте такжеЗеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистамиВ случае с "Вахтерам", понятно, что выбрали самую известную песню ББ, думать насколько уместна песня на русском языке на Дне Независимости Украины люди не захотели. Или им сказали, что думать не надо. Я, кстати, понял, если бы представили international-набор - песни на молдавском, русском, тюркском, венгерском, английском, да на любом языке "музыка звучит", только делайте все правильно", - отметил он.

Согомонов также отметил, что вообще-то не всем артистам все равно где играют их песни, для кого, кто их исполняет.

"Иными словами "вам же будет хорошо, мы покажем вас по телевизору" - не работает. И "мы заплатим денег" - тоже", - акцентировал он.

Также продюсер сказал, что видел ответы Олександра Положинського, Виктории Хоменко, Океана Ельзи и Тараса Чубая о том, что никто не давал разрешения на использования их песен.

После того, как сандал вышел на уровень СМИ, он решил не в частном порядке отвечая на комментарии объяснить ситуацию, а сделать это официально.

"Нет, мы не давали разрешения на использование песни или фрагмента какой-либо песни на праздновании Дня Независимости Украины. Нет, нас не приглашали играть и да, мы бы ответили отказом", - подчеркнул он.

Также он сделал важную ремарку - объяснил, что не только нарушение авторских прав вызвало негодование у музыкантов.

"Хочу обратить особое внимание всех, кто прочтет этот пост, что нарушение авторских прав - это мелочь и деталь о которой говорить стоит просто как о неуважении к артисту и бездарной организации мероприятия. Проблемы гораздо глубже. Когда власть заказывает "кабак" в стране, где идет война, в самом центре древнего города, а создатели шоу и музыканты радостно подыгрывают власти в стремлении осчастливить всех вокруг своим сиянием, тогда на платформу взбирается зайчик с флагом Украины. Который на фоне банера с вопросом, обращенным к этой самой власти выглядит не как ошибка режиссера. Не как шутка. Он, этот милый зайка, предвестник беркутовцев, которые стреляли в людей, зеленых человечков в Крыму, разорванных Донецка и Луганска...

И хотя лучший аргумент в споре с музыкантом/артистом - "ты просто завидуешь, что не тебя наградили" - это уловка для лохов. А мы ж не лохи, правда?", - объяснил Алексей Согомонов.

Попури от украинских артистов на День Независимости Украины:

Напомним, внимание на нарушение авторских прав на концерте 24 августа обратили продюсеры групп Океан Ельзи и Бумбокс. Верка Сердючка исполнила песню Там де нас нема, а Время и Стекло спели песню Вахтерам.

День Независимости Украины новости шоу бизнеса Бумбокс Океан Ельзи Верка Сердючка Время и Стекло
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