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День независимости Украины 2020: Бумбокс и Океан Эльзы устроили скандал из-за песен

24 августа 2020, 19:19

Представители двух популярных коллективов заявили, что их авторские права были грубо проигнорированы.

Бумбокс и Океан Эльзы разожгли скандал на День независимости Украины
Бумбокс и Океан Эльзы разожгли скандал на День независимости Украины / УНИАН

Отпраздновать День независимости Украины 2020 без скандала не получилось: Океан Эльзы и Бумбокс пожаловались, что песни этих групп были использованы без согласия с их стороны, то есть их авторские права грубо проигнорировали.

Речь идет о песнях, что звучали на праздничном концерте "Песенная история современной Украины", пишет издание AP News.

По словам представителей групп – продюсера Бумбокс Алексея Согомонова и представителя коллектива Океан Эльзы Виктории Хоменко – по поводу использования на концерте этих песен к ним даже никто не обращался. Оба крайне возмущены сложившейся ситуацией.

Читайте такжеЗеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистами"Независимость – это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется, так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того – даже не обращались", – пожаловалась Хоменко.

Напомним, в День Независимости на Софийской площади в Киеве топовые украинские артисты исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины. Автором яркого шоу стал популярный артист MONATIK. Попурри песен Made in Ukraine объединило 42 легендарных трека, которые исполнили 18 артистов. Знаковое для Украины выступление показали в прямом эфире:

Ранее Петр Порошенко раскритиковал концерт ко Дню независимости. Экс-глава государства считает, что нужно было привлечь и авиацию.

День Независимости Украины новости Украины Океан Ельзи Бумбокс авторские права
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