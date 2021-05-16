В Украине перенесут рабочие дни: как будем отдыхать

Стало известно, как украинцы будут отдыхать в июне и на День Независимости.
Рабочие дни в Украине в 2021 году будут перенесены еще два раза. Такое решение приняли в Кабинете министров и опубликовали распоряжение о переносе праздников в 2021 году.
Стоит отметить, что это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.
"Решение о переносе праздников принимается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября", - отмечается в сообщении.
Для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2021 году рабочие дни с:
- с понедельника 23 августа на субботу 28 августа
- с пятницы 15 октября на субботу 23 октября
Таким образом украинцы смогут отдохнуть на День Независимости четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа (с субботы до среды).
И в октябре получат еще один длительный уик-энд – 14, 15, 16 и 17 октября (с четверга до понедельника).
Выходные в июне 2021 в Украине
Стоит отметить, что в июне в Украине также предназначены дополнительные выходные.
Благодаря государственным праздникам в следующем месяце добавятся два выходных дня.
В июне отмечается большой христианский праздник – Троица, который в народе известен также как Зеленые праздники. Он отмечается в воскресенье, поэтому выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, а это понедельник – 21 июня.
Следовательно, украинцы получат три выходных дня подряд: с 19 по 21 июня.
Как ранее сообщал Главред:
- Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
- Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
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