В Раде озвучили список выходных в марте для украинцев

В марте 2021 года Кабинет министров и парламент - Верховная Рада - запланировали для жителей Украины двадцать два рабочих дня и девять выходных дней.
В марте нынешнего года для украинцев с пятидневной рабочей неделей в Украине будет двадцать два рабочих дня. Выходных дней будет девять. Как сообщается на сайте Рады, такое положение вещей предусмотрено статьей 73 Кодекса законов Украины о труде.
Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта ‒ когда в Украине отмечается Международный женский день.
Кроме того, в марте отмечаются такие праздники:
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта - Всемирный день писателя
- 8 марта - Международный женский день
- 8 - 14 марта - Масленица
- 9 марта - Международный день ди-джея
- 13 марта - День землеустроителя
- 14 марта - День защиты прав потребителей
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта - День таксиста
- 23 марта - Всемирный метеорологический день
- 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта - День Службы безопасности Украины
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины
- 27 марта - Международный день театра
Читайте такжеВ Украину на выходных нагрянет резкое похолодание
Напомним, ранее сообщалось:
Кабинет министров Украины перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:
- пятницы 8 января на субботу 16 января;
- понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.
Автор: Дмитрий Видоменко