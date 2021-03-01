В Раде озвучили список выходных в марте для украинцев / УНИАН

В марте нынешнего года для украинцев с пятидневной рабочей неделей в Украине будет двадцать два рабочих дня. Выходных дней будет девять. Как сообщается на сайте Рады, такое положение вещей предусмотрено статьей 73 Кодекса законов Украины о труде.

Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта ‒ когда в Украине отмечается Международный женский день.

Кроме того, в марте отмечаются такие праздники:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта - Всемирный день писателя

8 марта - Международный женский день

8 - 14 марта - Масленица

9 марта - Международный день ди-джея

13 марта - День землеустроителя

14 марта - День защиты прав потребителей

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта - День Службы безопасности Украины

26 марта - День Национальной гвардии Украины

27 марта - Международный день театра

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Напомним, ранее сообщалось:

Кабинет министров Украины перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: