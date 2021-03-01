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В Раде озвучили список выходных в марте для украинцев

1 марта 2021, 08:23

В марте 2021 года Кабинет министров и парламент - Верховная Рада - запланировали для жителей Украины двадцать два рабочих дня и девять выходных дней.

Календарь
В Раде озвучили список выходных в марте для украинцев / УНИАН

В марте нынешнего года для украинцев с пятидневной рабочей неделей в Украине будет двадцать два рабочих дня. Выходных дней будет девять. Как сообщается на сайте Рады, такое положение вещей предусмотрено статьей 73 Кодекса законов Украины о труде.

Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта ‒ когда в Украине отмечается Международный женский день.

Кроме того, в марте отмечаются такие праздники:

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта - Всемирный день писателя
  • 8 марта - Международный женский день
  • 8 - 14 марта - Масленица
  • 9 марта - Международный день ди-джея
  • 13 марта - День землеустроителя
  • 14 марта - День защиты прав потребителей
  • 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
  • 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
  • 22 марта - День таксиста
  • 23 марта - Всемирный метеорологический день
  • 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
  • 25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины
  • 26 марта - День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта - Международный день театра

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Напомним, ранее сообщалось:

Кабинет министров Украины перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

  • пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

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