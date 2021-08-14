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В МВД рассказали, как пройдет парад ко Дню Независимости

14 августа 2021, 17:30
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По случаю 30-летия Независимости Украины в военном параде примут участие более 5 тыс. военных.

Военный парад ко Дню независимости Украины / МВД

В текущем году в военном параде по случаю 30-летия Независимости Украины, который состоится в столице 24 августа, примут участие более 5 тыс. военных. На данный момент в Киеве продолжаются репетиции.

Также жители и гости столицы увидят более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Как говорится в сообщении МВД в Facebook, 24 августа на параде на Крещатике пройдет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

"Киевляне и гости города, если вы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте - идут тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины", - указано в сообщении.

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Напомним, что ранее в Киеве были замечены истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Людей и животных напугали громкие звуки авиации. Позже выяснилось, что это была подготовка к параду ко Дню независимости Украины. Таким образом Нацгвардия проводила тренировочные полеты.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о праздновании юбилея Независимости Украины. По его словам, 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова.

МВД День Независимости Украины
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