В небе над столицей летали истребители: люди в панике

Над Киевом летали истребители / Скриншот

В среду, 11 августа, в небе над Киевом были замечены истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Об этом сообщили жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

Людей и животных напугали громкие звуки авиации.

"У меня с балкона кот с собакой наперегонки бежали и голуби разлетелись в разные стороны", - отметила жительница микрорайона Академгородок.

Журналисты ТСН выяснили, что это была подготовка к параду ко Дню независимости Украины. Отмечается, что таким образом Нацгвардия проводит тренировочные полеты.

"К 30-летию Независимости над Крещатиком и Майданом Незалежности пролетят военные самолеты. В небо поднимутся семь истребителей МиГ-29. Также можно будет увидеть "Мрию", которую будет страховать Ан-124 "Руслан", - пишет СМИ.

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Также известно, что авиарепетиция продолжается в Нежине Черниговской области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что празднование 30-й годовщины Независимости Украины продлится три дня - с 22 по 24 августа. За это время по всей стране состоится более 150 событий.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в параде примут участие 4000 военных, танки, БМП, артиллерия и новый род войск. Кроме этого, украинцев ждут концерты и состоится первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова.