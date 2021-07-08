Впервые в истории авиации: в Сети появилось захватывающее видео взлета Ан-225 "Мрия"

Взлет украинского самолета-гиганта впервые засняли с помощью дрона.
В Сети появилось захватывающее видео взлета украинского самолета-гиганта Ан-225 "Мрия". Видео уникальное тем, что его впервые засняли с помощью дрона, к тому же на высоте птичьего полета и на минимальном расстонии к воздушной машине.
Кроме этого, автор ролика - пилот "Мрии" Дмитрий Антонов также продемонстрировал салон самолета и познакомил зрителей с экипажем.
Видео было запечатлено в ходе рейса в Лейпциг.
Ан-225 "Мрия" - это самый большой грузоподъемный самолета.
Напомним, ранее возле британской авиабазы Брайз-Нортон произошло ЧП - украинский транспортный самолет Мрия сдул потоками воздуха забор, от куда люди наблюдали за взлетом Ан-225.
Украинский самолет только что вернулся к выполнению рейсов после ремонта. За несколько дней до Британии Мрия побывала в Кабуле, а затем - в Карачи, откуда доставила три вертолета британских ВВС.
Фотографы скопились за оградой, чтобы снять взлет Мрии, однако забор не выдержал мощности двигателей самого большого в мире самолета.
Добавим, утром 6 июля самолет Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский, потерпел крушение около полуострова Камчатка. На борту находились 28 человек.
Известно, что самолет упал в море. По предварительной информации, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости и пропал с радаров в 10 километрах от пункта назначения.