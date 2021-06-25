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Самолет Мрия в Британии "сдул" забор со зрителями

25 июня 2021, 20:29

За несколько дней до Британии Мрия побывала в Кабуле, а затем - в Карачи, откуда доставила три вертолета британских ВВС.

мрия
Самолет Мрия снес забор / УНИАН

Возле британской авиабазы Брайз-Нортон произошло ЧП - украинский транспортный самолет Мирия сдул потоками воздуха забор, от куда люди наблюдали за взлетом Ан-225, пишет Европейская правда.

Украинский самолет только что вернулся к выполнению рейсов после ремонта. За несколько дней до Британии Мрия побывала в Кабуле, а затем - в Карачи, откуда доставила три вертолета британских ВВС.

Фотографы скопились за оградой, чтобы снять взлет Мрии, однако забор не выдержал мощности двигателей самого большого в мире самолета.

Среди диалогов очевидцев прозвучало "нужно выслать россиянам счет за это". Это вызвало возмущение у пользователей, которые под опубликованным роликом в YouTube пристыдили комментатора за то, что он не знает, что это украинский самолет.

RAF Brize Norton - крупнейшая база Королевских ВВС Великобритании.

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Ранее Главред писал о том, что в Уиевской области возле села Гоголев упал самолет. В результате инцидента два человека получили травмы.

О падении самолета сообщили полиции около 14:00. На место происшествия выехали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

Установлено, что в результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

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