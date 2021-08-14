Братья убили мужчину / Facebook

В Киеве двое братьев до смерти избили бездомного. Парни 1997 и 1994 года рождения оказались уроженцами Донецкой области. Ранее они не привлекались к криминальной ответственности.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, если суд докажет их вину, то следующие десять лет мужчины могут провести за решеткой.

Правоохранители в течение нескольких часов установили обстоятельства происшествия и задержали причастных к преступлению лиц.

Отмечается, что в полицию Киева поступил вызов от прохожих. Люди обнаружили мужчину без признаков жизни на улице Ямской в Голосеевском районе.

"Потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали. Мы установили местонахождение злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

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Мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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