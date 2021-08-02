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Бросали камни и применяли слезоточивый газ: в Киеве группа подростков поиздевалась над прохожим

2 августа 2021, 21:15
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Теперь дети будут отвечать за свои поступки. Уже открыто уголовное производство.

Подростки попали в полицию / НПУ

В Голосеевском районе Киева группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ. Кадры инцидента попали в Интернет, где их увидели правоохранители. Таким образом полиция начала расследовать дело, как хулиганство.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на данный момент подростки вместе с их родителями находятся в территориальном управлении полиции.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из Телеграмм-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины, который упал, а они продолжали его избивать", - указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 31 июля на проспекте Науки.

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