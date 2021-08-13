Олимпийского чемпиона Беленюка оскорбили в центре Киева

Жан Беленюк устоял перед оскорблениями / Соцсети

Ужасный инцидент произошел в столице в пятницу, 13 августа. Олимпийского чемпиона Токио-2020 и нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка оскорбили в центре Киева на Печерске. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Жан.

Он добавил, что к драке дело не дошло и с ним все в порядке, однако задался несколькими вопросами.

"Мне интересно или украинец Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родине и в родном городе?! И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославления?!", - добавил народный депутат.

Напомним, украинский борец Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом в Токио 4 августа. После своей победы он признался, что еще за три недели до старта не знал, выступит ли на Играх.