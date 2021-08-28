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Бросали дымовые шашки: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали полсотни человек

28 августа 2021, 23:58
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Число задержанных правонарушителей достигло 51. На месте задержания работают следователи.

В Одессе произошли столкновения

Сегодня в Одессе во время проведения ЛГБТ-шествия была задержаны полсотни правонарушителей - в результате стычек 29 правоохранителей получили телесные повреждения, пишет местное издание Думская.

По словам начальника полиции Одесской области Николая Семенишина, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги от газовых баллонов и другие повреждения.

Радикалы напали на правоохранителей после окончания акции.

Число задержанных правонарушителей достигло 51. На месте задержания работают следователи.

Как передает корреспондент УНИАН, вначале около 200 человек – представители ЛГБТ и люди, пришедшие их поддержать, - собрались возле колоннады Воронцовского дворца. Они повесили на нее большой радужный баннер и установили рядом большое сердце, украшенное разноцветными лентами. В ходе митинга, который проходил в формате открытого микрофона, участники акции делились своими историями.

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Затем люди выстроились в колонну и прошли колонной по Приморскому бульвару. После завершения шествия сторонников ЛГБТ быстро развезли автобусами.

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В это же время возле мэрии, на Думской площади, собрались сторонники традиционных семейных ценностей, в частности представители организации "Традиция и порядок".

Представители организации являются оппонентами ЛГБТ-сообщества. Они выступают за традиционные семейные ценности. Они организовали свое шествие в один день с ЛГБТ-сообществом, чтобы донести свою точку зрения о важности сохранения традиций и семейных ценностей в украинских семьях.

Участники демонстрации несли баннеры с перечеркнутым радужным флагом, который является символикой ЛГБТ-сообщества. На баннерах на английском языке было написано, что "ЛГБТ здесь не рады", а также плакаты с надписями: "Папа, мама, я - традиционная православная семья".

Ранее Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

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