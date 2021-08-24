DC comics сделают Супермена геем в новых выпусках комиксов

Супермен / DC Comics

Художник DC Comics Итан Ван Скивер рассекретила планы Warner Bros заменить Супермена. Вместо Кларка Кента, влюбленного в Лоис, на первый план выйдет другой персонаж из ЛГБТ-сообщества.

Как утверждает художник, во время общения с ведущими на YouTube-канале ComicArtistPro Secrets в новых комиксах Кларка Кента заменит его "нетрадиционный" сын – Джонатан.

В первом же выпуске парень объявит о своей ориентации и найдёт бойфренда.

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