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Victoria's Secret променял "ангелов" на трансгендера, футболистку и ЛГБТ-активистку

17 июня 2021, 16:28
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Конец знаменитым "ангелам". Им на смену пришла "постоянно растущая группа опытных женщин, которые разделяют общую страсть к позитивным изменениям".

"Ангелы" Victoriaʼs Secret/NYT

Всемирно популярный бренд Victoriaʼs Secret представил публике новый список звезд, которые отныне станут его лицом в рамках измененной маркетинговой концепции. Как пишет The New York Times, модный дом запустил две новые инициативы - The VS Collective и The Victoriaʼs Secret Global Fund for Womenʼs Cancer, что в переводе звучит, как, "постоянно растущая группа опытных женщин, которые разделяют общую страсть к позитивным изменениям".

"Посредством социальных, культурных и деловых отношений коллектив VS будет работать над созданием новых партнерских программ, революционных коллекций продуктов, привлекательного и вдохновляющего контента и мобилизовать поддержку жизненно важных для женщин дел", - отметили в компании.

Читайте такжеСексуальная модель Victoria's Secret эротически обнажиласьВместо 16 ангелов, которые издавна представляли Victoria's Secret, в VS Collective вошли мировые модели, спортсмены, артисты и активисты. Среди них – чемпионка США по футболу, знаменитая своими розовыми волосами, Меган Рапино, индийско-американская артистка Приянка Чопра, австралийская модель южносуданского происхождения Адут Акеч, американский фотограф Аманда де Каденет, лыжница из Китая Эйлин Гу, британская фитнес-модель Палома Эльзессер и бразильская модель-трансгендер Валентина Сампайо.

Новые модели Victoriaʼs Secret
Новые модели Victoriaʼs Secret / NYT

Это первые члены новой марекетинговой модели бренда. Вероятно, вскоре их лавы пополнятся новыми неординарными личностями.

Отметим, Victoriaʼs Secret является одним из самых популярных мировых брендов по производству женского белья, косметики, парфюмери и аксессуаров. Кроме этого, бренд всегда славился своими роскошными показами мод.

Однако в последнее время вокруг модного дома плелись интриги и Victoriaʼs Secret обвиняли в чрезмерной эротике, а также фанатизме к идеальным формам женского тела. В частности, издание The New York Times обвиняло fashion-дом в "женоненавистничестве".

После этого в компании пересмотрели свою политику и пообещали публике "переформатировать" свою работу.

мода модели
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