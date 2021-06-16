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Бренд Honor представил линейку смартфонов Honor 50

16 июня 2021, 17:31

Показали три модели: Honor 50 SE, Honor 50 и Honor 50 Pro. Цена на устройства начинается с 2399 юаней (~10 199 грн).

Honor 50
Мобильные новинки Honor 50 / Android Authority

Один из ведущих брендов смартфонов Honor представил первую после отсоединения от компании Huawei линейку смартфонов.

Показали три модели: Honor 50 SE, Honor 50 и Honor 50 Pro. Последние два работают на базе 6-нанометрового чипа Snapdragon 778G и имеют камеру с основным модулем на 108 Мп, а модель Pro ещё и предлагает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Технические характеристики Honor 50:

  • Габариты: 159,96×73,76×7,78 мм, 175 г
  • Дисплей: 6,57", OLED, FHD+, HDR10+, 120 Гц
  • Процессор: Snapdragon 778G
  • Камера: 108 Мп (основная) + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глубины); 32 Мп (фронтальная)
  • Память: 8/12 ОЗУ, 128/256 ПЗУ
  • Батарея: 4300 мАч, быстрая зарядка 66 Вт
  • OC: Android 11, Magic UI 4.2
  • Связь: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, NFC, 5G

Технические характеристики Honor 50 SE:

  • Габариты: 164,73×75,63×8 мм, 191 г
  • Дисплей: 6,78", IPS, FHD+, 120 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 900 5G
  • Камера: 100 Мп (основная) + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макро); 16 Мп (фронтальная)
  • Память: 8 ОЗУ, 128/256 ПЗУ
  • Батарея: 4000, быстрая зарядка 66 Вт
  • OC: Android 11, Magic UI 4.2
  • Связь: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, NFC, 5G

Технические характеристики Honor 50 Pro:

  • Габариты: 163,46×74,66×8,05 мм, 187 г
  • Дисплей: 6,72", OLED, FHD+, HDR10+, 120 Гц
  • Процессор: Snapdragon 778G
  • Камера: 108 Мп (основная) + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глубины); 32 Мп + 12 Мп (фронтальная)
  • Память: 8/12 ОЗУ, 256 ПЗУ
  • Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
  • OC: Android 11, Magic UI 4.2
  • Связь: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, NFC, 5G

Стоимость серии Honor 50:

  • Honor 50 SE (8+128 ГБ) — 2399 юаней (~10 199 грн).
  • Honor 50 SE (8+256 ГБ) — 2699 юаней (~10 499 грн).
  • Honor 50 (8+128 ГБ) — 2699 юаней (~11 499 грн).
  • Honor 50 (8+256 ГБ) — 2999 юаней (~12 699 грн).
  • Honor 50 (12+256 ГБ) — 3399 юаней (~14 399 грн).
  • Honor 50 Pro (8+256 ГБ) — 3699 юаней (~15 699 грн).
  • Honor 50 Pro (12+256 ГБ) — 3999 юаней (~16 999 грн).

С 25 июня новинки поступят в продажу в Китае. Глобальный релиз, в том числе и в Украине, ожидается позже. Важно, что на глобальный рынок аппараты будут поставляться с сервисами Google.

Ранее стало известно, что смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине. Дистрибуцией смартфонов и других гаджетов OnePlus в Украине и других шестерых странах (Беларуси, Молдове, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане) займется компания ERC.

Huawei
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