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Смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине

11 июня 2021, 20:20

Компания ERC объявила о партнерстве с китайским производителем гаджетов OnePlus.

OnePlus
OnePlus выходит на рынок Украины / Униан

Основанная в 2013 году китайская компания OnePlus уже успела выйти на ряд европейских рынков с довольно функциональными смартфонами и агрессивной ценовой политикой, явно нацеленной на конкуренцию со своим соотечественником в лице Xiaomi.

В этом году производитель решил расширить географию своего присутствия и выйти на украинский рынок. Дистрибуцией смартфонов и других гаджетов OnePlus в Украине и других шестерых странах (Беларуси, Молдове, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане) займется компания ERC.

В ERC обещают предложить широкий ассортимент продукции OnePlus, в частности смартфоны серий Nord, OnePlus 8, OnePlus 9 и персональную акустику OnePlus Buds, OnePlus Buds Z, OnePlus Bullets Wireless Z. Помимо этого, компания гарантирует официальную продукцию, сертифицированную для продаж в Украине, маркетинговую поддержку в продвижении, сервисное обслуживание и обучение специалистов по продажам.

Учитывая позиционирование и ценовую политику в Украине OnePlus также будет в первую очередь нацелен на конкуренцию с Xiaomi, которая в последние несколько лет сумела твёрдо закрепился в нашей стране. Но в любом случае украинские потребители должны от этого только выиграть.

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В прошлом месяце OnePlus выпустила умные часы в стиле популярной игры Cyberpunk 2077. Девайс снабдили черным силиконовым ремешком с жёлтыми полосами и логотипом игры. Кроме того, часы предложат эксклюзивный циферблат в стилистике Киберпанка.

Новинка предлагается по цене 159 долларов. В гривнах это примерно 4399. Стоит отметить, что OnePlus Watch Cyberpunk 2077 – это второе устройство OnePlus, получившее дизайн в стиле Cyberpunk 2077. В ноябре 2020 года компания выпустила стилизованную под игру версию смартфона OnePlus 8T.

OnePlus
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