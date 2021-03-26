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Компания Xiaomi привезла в Украину бюджетную серию Redmi Note 10

26 марта 2021, 13:35

Новинки впервые в серии обзавелись AMOLED-матрицами вместо IPS, а "прошка" получила еще и 108-мегапиксельную камеру.

Redmi Note 10
В Украине стартовали продажи Redmi Note 10 / Xiaomi

Менее чем через месяц после европейской презентации Xiaomi представила линейку Redmi Note 10 и в Украине. Устройства отличаются в основном характеристиками – дизайном новинки похожи друг на друга.

К слову, это уже третий флагман Xiaomi, дебютировавший в нашей стране за последний месяц. Ранее производитель представил на украинском рынке бюджетный Redmi Note 9T и "король на Android" Mi 11.

Стоимость смартфонов Redmi Note 10 в Украине:

  • Redmi Note 10 (4+64 ГБ) — 7699 грн;
  • Redmi Note 10 Pro (6+64 ГБ) — 5499 грн.

Оба устройства отличаются в основном характеристиками – дизайном новинки похожи друг на друга. Redmi Note 10 имеет 6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей с FullHD+ разрешением и максимальной яркостью 1100 нит. Основа телефона – Snapdragon 678 с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Устройство поставляется с квадрокамерой 48 + 8 +2 + 2 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

"Прошка" отличается от младшей версии увеличенным до 6,6 дюймов экраном, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Процессор тут мощнее – Snapdragon 732G. А основная камера имеет главный сенсор 108 Мп (Isocell HM2), а не 64 Мп, как в версии для индийского рынка. Оба смартфона из коробки работают на Android 11 с оболочкой MIUI 12.

Redmi Note 10 Pro / Алло

Redmi Note 10 - обзор

Ранее на этой неделе другой производитель компания Realme представила в Украине новый бюджетный смартфон C21 – это простое во всех смыслах устройство за скромный прайс.

В Украине C21 предлагается в черном и голубом цветах. За версию 32 ГБ придётся отдать 4496 грн, за 64 ГБ – 4785 грн.

Xiaomi смартфоны Xiaomi Xiaomi Mi 11 Realme C21
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