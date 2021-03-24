Realme представила в Украине новый бюджетник – Realme C21

В Украине стартовали продажи Realme C21 / Realme

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Realme начала продавать в Украине новый бюджетный смартфон C21 – это простое во всех смыслах устройство за скромный прайс.

В Украине C21 предлагается в черном и голубом цветах. За версию 32 ГБ придётся отдать 4496 грн, за 64 ГБ – 4785 грн.

Технические характеристики Realme C21

Основа телефона – 8 ядерный процессор Helio G35 с 3 ГБ оперативной памяти, который обеспечит бесперебойную работу при средних и низких нагрузках. Объём встроенной памяти ограничен 32 ГБ, однако её можно расширить при помощи отдельного слота под microSD до 256 ГБ. Картинка выводится на экран диагональю 6,5 дюймов. Разрешение – HD+.

В дисплее есть вырез под фронтальную камеру на 5 Мп. На задней панели смартфона, которая может похвастаться необычным узором, расположились три камеры (13+2+2 Мп) и сканер отпечатков пальцев. А вот NFC (о нём мы подробно рассказывали в одной из предыдущих заметок) в этой модели не предусмотрен.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч – он заряжаемый через порт microUSB и поддерживает реверсивную зарядку. Работает устройство под управлением Android 10 из коробки.

Фото Realme C21 / Realme

Ранее в этом году в Украине стартовали продажи доступного Xiaomi Redmi Note 9T – это один из самых дешёвых смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

В официальном украинском онлайн-магазине производителя Redmi Note 9T доступен в фиолетовом и чёрном корпусе. За версию 64 ГБ придётся отдать 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.