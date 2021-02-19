Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T

В Украине стартовали продажи Redmi Note 9T

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Xiaomi начала продавать в Украине доступный Redmi Note 9T, уже успевший стать популярным за рубежом – это один из самых дешевых смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

В официальном украинском онлайн-магазине производителя Redmi Note 9T доступен в фиолетовом и чёрном корпусе. За версию 64 ГБ придётся отдать 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.

Технические характеристики Redmi Note 9T

Габариты: 162,3×77,2×8,9 мм, 200 г;

Дисплей: 6,53", IPS FHD+, 60 Гц, Corning Gorilla Glass 5;

Процессор: 8-ядерный Dimensity 800U, Mali-G57;

Память: 6/8 оперативной, 128/256 ГБ постоянной;

Камеры: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп; (основная); 13 Мп (фронтальная);

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт ОС: Android 10, MIUI 12;

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 3,5 мм, NFC, GPS, ГЛОНАСС, 5G.

Смартфон оснащен 6.53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего излучения и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Фронталка врезана в левую верхнюю часть матрицы, а сканер пальца встроен в кнопку питания на боковой грани.

В основе новинки 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 800U, и, хотя это бюджетный процессор, он обеспечивает довольно впечатляющую вычислительную мощность. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт – смартфон может активно использоваться в течение 18 часов при просмотре видео или около 11 часов в режиме игр, а чтобы зарядить аккумулятор на треть, достаточно всего за 30-40 минут.

Смартфон Redmi Note 9T оборудован тремя задними камерами – 48 МП f/1.8 основной, 2 МП f/2.4 макро и 2 МП f/2.4 датчиком глубины. В оснащение также вошли слот на две SIM и карту microSD, разъем USB-C, 3.5-мм аудиоджек для подключения наушников и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине стартовали продажи другого флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Ранее он продавался только в Китае, и уже успел заслужить звание самого мощного среди Android-смартфонов. А за три недели продаж был достигнут рубеж в один миллион смартфонов.

В Украине Mi 11 предлагается в черном и синем цветах. За версию 128 ГБ придётся отдать 21 199 грн, за 256 ГБ – 23 470 грн.