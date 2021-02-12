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В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона

12 февраля 2021, 18:00

Ранее он продавался только в Китае, и уже успел заслужить звание самого мощного среди Android-смартфонов.

Начались официальные продажи Xiaomi Mi 11 / AliExpress

После завершения глобальной презентации своих новых продуктов, официальный магазин компании Xiaomi на AliExpress запустил продажи флагманского смартфона Mi 11 для международного рынка, в том числе в Украине.

Ранее он продавался только в Китае, и уже успел заслужить звание самого мощного среди Android-смартфонов. А за три недели продаж был достигнут рубеж в один миллион смартфонов.

За пределами Китая Xiaomi Mi 11 будет предлагаться в двух версиях:

  • Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти за 21 199 грн;
  • Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 23 470 грн.

Если на родном рынке девайс можно взять в белом, черном и синем цветах с матовой крышкой из пластика, специальном издании с автографом гендира компании и ребристой поверхностью, а также с задником, сделанным под кожу, то для международного рынка доступны только последние два варианта.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 оснащен флагманским процессором Snapdragon 888, лучшим по мнению экспертов DisplayMate, изогнутой AMOLED-матрицей с диагональю 6,81 дюйма, 2K-разрешением и частотой 120 Гц, а также мощными стереодинамками Harman Kardon. На смартфон установлена оболочка MIUI 12, а обновление до MIUI 12.5 будет доступно в апреле-мае 2021-го.

Остальные спецификации такие:

  • Память: до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш;
  • Размеры: 164.3 x 74.6 x 8.1 мм, вес 196 г;
  • Камеры: 108+13+5 Мп; 20 Мп фронтальная;
  • Аккумулятор: 4600 мАч с быстрой проводной зарядки на 55 Вт;
  • Прочее: 5G-модем, Wi-Fi 6, USB-C, NFC.

Что касается комплектации, то Xiaomi все же решила добавить в коробку адаптер питания мощностью 55 Вт. Напомним, что в Китае покупателям предложено два издания на выбор: без зарядки и с блоком GaN мощностью 55 Вт, при этом цена на оба издания одинаковая. Компания выразила надежду, что у многих пользователей уже есть свои адаптеры и они осознанно выберут "урезанную" версию, чтобы позаботиться об экологии.

А уже в следующем месяце в продажу поступит другой, не менее ожидаемый продукт Xiaomi – 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Q1, который оснащён экраном QLED разрешением 4K. Первые покупатели смогут его приобрести за 999 евро (~33 299 грн).

Xiaomi Mi 11 - обзор

Ранее ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi пополнился новым компактным блоком питания высокой мощности Mi Charger. Он выдает 120 Вт и благодаря специальному чипу способен заряжать мобильные устройства в максимально короткие сроки

По заверению компании адаптер подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для большинства ноутбуков и прочих устройств с разъемом USB-C.

Пиковая мощность в 120 Вт на сегодня доступна только в сочетании с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra, вышедшим в августе 2020-го, но в будущем наверняка появится больше совместимых гаджетов. С помощью 120W Mi Charger его аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% всего за 23 минуты, при этом за первые 5 минут полностью разряженный аккумулятор "раскачается" на 41%.

Xiaomi смартфоны Xiaomi Xiaomi Mi 11
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