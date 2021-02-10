Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5

График выпуска обновления MIUI 12.5 / GSMArena

После завершения презентации глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 компания рассказала о сроках появления новой версии прошивки MIUI 12.5 на международных рынках.

Обновление будет распространяться в два этапа. Первые устройства начнут получать апдейт начиная со второго квартала 2021-го. Одним из первых телефонов, который получит новую оболочку, станет "самый мощный флагман на рынке" Xiaomi Mi 11.

График выпуска обновления MIUI 12.5:

Первая волна (апрель-май 2021 года)

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Вторая волна (ближе к июню 2021 года)

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Xiaomi отметила, что в будущем обновление станет доступно для большего числа смартфонов, о чём подробнее расскажут позже. Среди главных достоинств MIUI 12.5 производитель отмечает высокую оптимизацию и энергоэффективность – к примеру, использование CPU снизилось в оболочке на 22%, а энергопотребление – на 15%.

Ещё в MIUI 12.5 можно будет удалять практически весь предустановленный софт, оставив только самые важные системные приложения. Также компания сравнила количество неудаляемых приложений в MIUI 12.5 с Samsung One UI и iOS.

Напомним, что ранее ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi пополнился новым компактным блоком питания высокой мощности Mi Charger. Он выдает 120 Вт и благодаря специальному чипу способен заряжать мобильные устройства в максимально короткие сроки

По заверению компании адаптер подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для большинства ноутбуков и прочих устройств с разъемом USB-C.

Пиковая мощность в 120 Вт на сегодня доступна только в сочетании с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra, вышедшим в августе 2020-го, но в будущем наверняка появится больше совместимых гаджетов. С помощью 120W Mi Charger его аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% всего за 23 минуты, при этом за первые 5 минут полностью разряженный аккумулятор "раскачается" на 41%.