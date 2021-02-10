УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5

10 февраля 2021, 20:58

Апдейт будет распространяться в два этапа. Первыми его получат флагманы, а ближе к июню – середнячки.

График выпуска обновления MIUI 12.5 / GSMArena

После завершения презентации глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 компания рассказала о сроках появления новой версии прошивки MIUI 12.5 на международных рынках.

Обновление будет распространяться в два этапа. Первые устройства начнут получать апдейт начиная со второго квартала 2021-го. Одним из первых телефонов, который получит новую оболочку, станет "самый мощный флагман на рынке" Xiaomi Mi 11.

График выпуска обновления MIUI 12.5:

Первая волна (апрель-май 2021 года)

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 10T

Вторая волна (ближе к июню 2021 года)

  • Mi 10 Lite 5G
  • Mi 10T Lite
  • Mi Note 10 Pro
  • Mi Note 10
  • Mi Note 10 Lite
  • Redmi Note 9T
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi 9

Xiaomi отметила, что в будущем обновление станет доступно для большего числа смартфонов, о чём подробнее расскажут позже. Среди главных достоинств MIUI 12.5 производитель отмечает высокую оптимизацию и энергоэффективность – к примеру, использование CPU снизилось в оболочке на 22%, а энергопотребление – на 15%.

Ещё в MIUI 12.5 можно будет удалять практически весь предустановленный софт, оставив только самые важные системные приложения. Также компания сравнила количество неудаляемых приложений в MIUI 12.5 с Samsung One UI и iOS.

Напомним, что ранее ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi пополнился новым компактным блоком питания высокой мощности Mi Charger. Он выдает 120 Вт и благодаря специальному чипу способен заряжать мобильные устройства в максимально короткие сроки

По заверению компании адаптер подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для большинства ноутбуков и прочих устройств с разъемом USB-C.

Пиковая мощность в 120 Вт на сегодня доступна только в сочетании с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra, вышедшим в августе 2020-го, но в будущем наверняка появится больше совместимых гаджетов. С помощью 120W Mi Charger его аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% всего за 23 минуты, при этом за первые 5 минут полностью разряженный аккумулятор "раскачается" на 41%.

Xiaomi смартфоны Xiaomi Xiaomi Mi 11
Сейчас вы просматриваете новость «Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкцияКак поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкция "Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть Дефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы датыДефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы даты iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в историиiPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктовXiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов
Следующий материал

Последние новости

21:15
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор
20:58
Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5
20:56
Стихия в Киеве: отменены ярмарки, запрещён въезд фурам, очереди в метро
20:52
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
20:48
Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину Видео
Реклама
20:46
Сколько нужно пить кофе, чтобы защитить сердце от опасных болезней Видео
20:46
Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий Видео
20:34
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:25
Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин Видео
20:15
Кабмин принял решение по регистрации российской вакцины Видео
20:11
В GOG началась новая распродажа – впервые по акции можно купить Cyberpunk 2077
20:00
Как поднимут в 2021 пенсионный возраст для женщин - требования закона
19:52
Верховный Суд отклонил два иска против закрытия каналов Козака Видео
19:47
В МИД отреагировали на секретные записи разведки Канады по сбитому самолету МАУ Видео
19:34
В Минздраве назвали главное условие для начала вакцинации от COVID-19 Видео
19:25
ТОП-5 лучших эмуляторов Sega Mega Drive для ПК и мобильных телефонов
19:22
В Европе в глаза не видели заявку России на регистрацию вакцины от коронавируса Видео
19:03
В Twitter признались, вернут ли доступ Трампу Видео
19:01
Почему постоянно хочется сладкого: врач дал ответ Видео
19:00
Резников заявил о медицинском геноциде на Донбассе и обвинил в этом Россию
Реклама
18:59
Эль Фаннинг показала беременный живот на съемках сериала Великая
18:31
Жена Остапчука показала шикарное тело и произвела фурор
18:26
В столичном метрополитене предупредили о возможном закрытии станций
18:22
В Евросоюзе сделали важное заявление о пересмотре соглашений с Украиной Видео
18:10
В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий школы и сады решили закрыть Видео
17:55
ГПУ объяснила Канаде, почему выгодно помогать Киеву в деле о катастрофе МАУ Видео
17:45
У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей
17:39
Как варить макароны, чтобы они не слиплись – простой рецепт Видео
17:36
Япония купила сериал Крепостная от СТБ
17:19
В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро Видео
17:07
В Кабмине объяснили судьбу "каналов Медведчука" после вердикта Верховного суда Видео
17:05
Польша перепродаст Украине вакцину против коронавируса, от которой отказались в ЮАР Видео
17:04
Деятельность ОПЗЖ наносит ущерб интересам Украины - эксперты
17:00
Первый взгляд на Android 12: что нового получат Android-смартфоны Фото
16:46
Алина Гросу сообщила о трагедии в семье Видео
16:45
В центре Киева националисты заблокировали группу "титушек Кивы" Видео
16:40
Остановленные энергоблоки ТЭС принадлежат ахметовскому ДТЭК
16:32
На Украину снова надвигается мощный снежный шторм с 25-градусными морозами Видео
16:19
"Недожаренная": Ксения Собчак показала откровенные фото в дерзком купальнике
16:00
Разработка перезапуска Silent Hill набирает обороты – СМИ Видео
Реклама
15:58
Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе Видео
15:47
Россия заблокировала сайт украинского министерства Видео
15:35
Жена Навального улетела из России - СМИ Видео
15:34
В Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом Видео
15:23
В Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ Видео
15:11
Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro Видео
14:53
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
14:42
Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V Видео
14:32
В Киеве выгнали с работы кассиршу супермаркета, отказавшуюся обслуживать на украинском Видео
14:26
НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять