Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5

Апдейт будет распространяться в два этапа. Первыми его получат флагманы, а ближе к июню – середнячки.
После завершения презентации глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 компания рассказала о сроках появления новой версии прошивки MIUI 12.5 на международных рынках.
Обновление будет распространяться в два этапа. Первые устройства начнут получать апдейт начиная со второго квартала 2021-го. Одним из первых телефонов, который получит новую оболочку, станет "самый мощный флагман на рынке" Xiaomi Mi 11.
График выпуска обновления MIUI 12.5:
Первая волна (апрель-май 2021 года)
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
Вторая волна (ближе к июню 2021 года)
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
Xiaomi отметила, что в будущем обновление станет доступно для большего числа смартфонов, о чём подробнее расскажут позже. Среди главных достоинств MIUI 12.5 производитель отмечает высокую оптимизацию и энергоэффективность – к примеру, использование CPU снизилось в оболочке на 22%, а энергопотребление – на 15%.
Ещё в MIUI 12.5 можно будет удалять практически весь предустановленный софт, оставив только самые важные системные приложения. Также компания сравнила количество неудаляемых приложений в MIUI 12.5 с Samsung One UI и iOS.
Напомним, что ранее ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi пополнился новым компактным блоком питания высокой мощности Mi Charger. Он выдает 120 Вт и благодаря специальному чипу способен заряжать мобильные устройства в максимально короткие сроки
По заверению компании адаптер подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для большинства ноутбуков и прочих устройств с разъемом USB-C.
Пиковая мощность в 120 Вт на сегодня доступна только в сочетании с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra, вышедшим в августе 2020-го, но в будущем наверняка появится больше совместимых гаджетов. С помощью 120W Mi Charger его аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% всего за 23 минуты, при этом за первые 5 минут полностью разряженный аккумулятор "раскачается" на 41%.