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Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов

9 февраля 2021, 16:50

Назвали европейскую стоимость Mi 11, 75-дюймового телевизора Mi TV QLED 4K и электрического самоката Mi Electric Scooter Pro 2.

Xiaomi провела глобальную презентацию Mi 11 / GSMArena

В рамках большой европейской презентации компания Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов. В частности, была официально представлена международная версия флагманского Mi 11 на топовом процессоре Snapdragon 888.

Среди других устройств, которые выйдут в Европе, также есть умный телевизор Mi TV QLED 4K и электрический самокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1. Кроме того, анонсирована новая версия оболочки MIUI 12.5 для глобального рынка.

Стоимость новинок Xiaomi в Европе:

  • Xiaomi Mi 11 (8+128 ГБ) — 749 евро (~24 999 грн);
  • Xiaomi Mi 11 (8+256 ГБ) — 899 евро (~29 999 грн);
  • Mi TV QLED 4K на 75 дюймов — 1299 евро (~43 299 грн);
  • Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition — 799 евро (~26 699 грн).

Mi TV QLED 4K выйдет в марте, первые покупатели смогут его приобрести за 999 евро (~33 299 грн). Международную версию Xiaomi Mi 11 уже можно заказать на Aliexpress. Цена стартует с 21 199 грн.

Напомним, что смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 888, лучшим по мнению экспертов DisplayMate, изогнутой AMOLED-матрицей с диагональю 6,81 дюйма, 2K-разрешением и частотой 120 Гц, а также мощными стереодинамками Harman Kardon.

Остальные спецификации такие:

  • Память: до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш;
  • Камеры: 108+13+5 Мп; 20 Мп фронтальная;
  • Аккумулятор: 4600 мАч с быстрой проводной зарядки на 55 Вт;
  • Прочее: 5G-модем, Wi-Fi 6, USB-C, NFC.

Что касается комплектации, то Xiaomi все же решила добавить в коробку адаптер питания мощностью 55 Вт – значит на него можно рассчитывать и в Украине. Напомним, что в Китае покупателям предложено два издания на выбор: без зарядки и с блоком GaN мощностью 55 Вт, при этом цена на оба издания одинаковая. Компания выразила надежду, что у многих пользователей уже есть свои адаптеры и они осознанно выберут "урезанную" версию, чтобы позаботиться об экологии.

  • Xiaomi провела глобальную презентацию Mi 11 Xiaomi
  • Xiaomi провела глобальную презентацию Mi 11 Xiaomi
  • Xiaomi провела глобальную презентацию Mi 11 Xiaomi

Ранее ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi пополнился новым компактным блоком питания высокой мощности Mi Charger. Он выдает 120 Вт и благодаря специальному чипу способен заряжать мобильные устройства в максимально короткие сроки

По заверению компании адаптер подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для большинства ноутбуков и прочих устройств с разъемом USB-C.

Пиковая мощность в 120 Вт на сегодня доступна только в сочетании с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra, вышедшим в августе 2020-го, но в будущем наверняка появится больше совместимых гаджетов. С помощью 120W Mi Charger его аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% всего за 23 минуты, при этом за первые 5 минут полностью разряженный аккумулятор "раскачается" на 41%.

Xiaomi смартфоны Xiaomi Xiaomi Mi 11
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