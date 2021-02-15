Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite

В Украину приехали недорогие умные часы Mi Watch Lite /Xiaomi

Xiaomi представила в Украине Mi Watch Lite – это вторые смарт-часы компании, появившиеся на нашем рынке. Устройство предложено в двух цветовых вариантах корпуса, а также с пятью цветами ремешков.

Корпус Mi Watch Lite защищен по стандарту 5 ATM, что позволяет принимать душ, плавать в бассейне и в открытом водоеме, не снимая гаджет, а также не бояться попасть с ним под ливень.

Новинка обладает 1,4-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением 230×230 точек и функцией автоматической регулировки яркости. Устройство позволяет смотреть сообщения из мессенджеров, уведомления, погоду и прочую полезную информацию, а также позволяют управлять музыкальным плеером на смартфоне. Аксессуар имеет 11 режимов тренировок, круглосуточное отслеживание пульса, мониторинг качества сна и дыхательные упражнения для борьбы со стрессом.

Из других особенной Mi Watch Lite можно выделить: датчики GPS и ГЛОНАСС, которые встречаются не так часто в моделях подобной ценовой категории, 120 разнообразных циферблатов с возможностью кастомизации, а также до 9 дней работы при стандартном режиме использования.

Предзаказ на Mi Watch Lite в Украине уже стартовал, а в продажу они поступят до конца этой неделе по рекомендованной цене 1899 грн.

Ранее в этом месяце официальный магазин компании Xiaomi на AliExpress запустил продажи флагманского смартфона Mi 11 для международного рынка, в том числе в Украине.

Ранее он продавался только в Китае, и уже успел заслужить звание самого мощного среди Android-смартфонов. А за три недели продаж был достигнут рубеж в один миллион смартфонов.

За пределами Китая Xiaomi Mi 11 будет предлагаться в двух версиях:

Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти за 21 199 грн;

Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 23 470 грн.

Если на родном рынке девайс можно взять в белом, черном и синем цветах с матовой крышкой из пластика, специальном издании с автографом гендира компании и ребристой поверхностью, а также с задником, сделанным под кожу, то для международного рынка доступны только последние два варианта.