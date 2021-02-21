Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину

В Украине стартовали продажи Galaxy A02 / Samsung

Без громких презентаций и пресс-релизов компания Samsung начала продавать в Украине новый бюджетный смартфон Galaxy A02, который был представлен в январе этого года.

По словам производителя, новинка обеспечивает долгое время автономной работы и широкий спектр мульти- и медиа-возможностей.

Основа телефона – чипсет MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 Гц и графической системой PowerVR GE8100. Оперативной памяти тут 2 ГБ, а постоянной – 32 ГБ, однако её можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Работает устройство на операционной системе Android 10 с фирменным интерфейсом Samsung One UI.

Galaxy A02 оснащён V-экраном диагональю 6,5 дюймов с разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей), и соотношением сторон 20:9. Он занимает почти всю площадь передней панели, оставляя лишь небольшой каплевидный вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон предлагает батарею на 5,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 7,75 Вт., которого хватит для целого дня активного использования смартфона. А при умеренной активности его запасов хватит даже на пару дней. В частности, одного заряда достаточно для 24 часов общения по телефону, 16 часов просмотра видео или 79 часов прослушивания музыки.

Galaxy A02 доступен в чёрном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнёров по рекомендованной цене от 3199 грн.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине стартовали продажи другого флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Ранее он продавался только в Китае, и уже успел заслужить звание самого мощного среди Android-смартфонов. А за три недели продаж был достигнут рубеж в один миллион смартфонов.

В Украине Mi 11 предлагается в черном и синем цветах. За версию 128 ГБ придётся отдать 21 199 грн, за 256 ГБ – 23 470 грн.