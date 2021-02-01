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Встречайте Samsung Galaxy A02 – новый ультрабюджетный смартфон с большой батарейкой

1 февраля 2021, 16:20

Это простое по начинке устройство с двумя основными камерами, батареей 5000 мАч с быстрой зарядкой и скромной ценой.

Samsung
Samsung представила Samsung Galaxy A02 / RTE

Корейский гигант Samsung Electronics без всякого шума представил свой новый бюджетный смартфон Galaxy A02 – это ещё более доступный и простой аппарат, чем вышедший ранее Galaxy A02s.

Новинка функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменной пользовательской надстройкой One UI. В основе же аппарата лежит чип MediaTek MT6739W, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Передняя панель Galaxy A02 (2021) занята 6,5-дюймовым экраном HD+ (1560 × 720 точек) с вырезом в виде капли для 5-мегапиксельной камеры. Двойная тыльная камера объединяет датчики на 13 и 2 млн пикселей макро. Модель будет доступна в цветовых исполнениях Denim Black (чёрный), Denim Blue (синий), Denim Red (красный) и Denim Gray (серый).

Прочее оснащение таково:

  • адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5;
  • стандартное 3,5-мм гнездо для наушников;
  • аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 7,75-ваттной подзарядкой;
  • поддержка двух SIM-карт;
  • габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,1 мм, вес – 206 г;

Источник сообщает, что смартфон будет предлагаться в Тайланде по цене около 100 долларов (или 2800 грн в пересчёте), то есть он станет самым доступным смартфоном производителя в данном регионе. Позже он должен появиться на AliExpress и прочих торговых площадках.

Samsung Galaxy A02 фото / MobileDokan

Напомним, что несколькими неделями ранее Samsung провела долгожданный ивент Galaxy Unpacked, в рамках которого были презентованы три флагмана из новой линейки Galaxy: S21, S21 Plus и S21 Ultra.

В этот раз Samsung решила сосредоточиться на дизайне и сделала красивый модуль камеры Contour-Cut, плавно переходящий в металлическую рамку, а также самые топовые технологии на рынке: процессор Exynos 2100, дисплеи с адаптивной скоростью до 120 Гц, камеры с датчиками до 108 мегапикселей и многое другое.

Одной из главных особенностей линейки стала поддержка стилуса Samsung S Pen, а также любого другого пера производства Wacom. Правда, в отличие от смартфонов из линейки Galaxy Note здесь стилус лишён батареи и, как следствие, всех беспроводных функций.

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