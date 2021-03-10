Xiaomi сообщила о начале продаж Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

Стартовали продажи Redmi Note 10 / Xiaomi

На интернет-площадке AliExpress стартовали продажи глобальных версий Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, презентация которых состоялась буквально неделю назад.

До 13 марта устройства можно купить со скидкой, правда нужно торопиться, количество товара ограничено. На AliExpress Redmi Note 10 продают по цене от 5099 грн, а модель с приставкой Pro – от 6899 грн.

Оба устройства отличаются в основном характеристиками – дизайном новинки похожи друг на друга. Redmi Note 10 имеет 6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей с FullHD+ разрешением и максимальной яркостью 1100 нит. Основа телефона – Snapdragon 678 с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Устройство поставляется с квадрокамерой 48 + 8 +2 + 2 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

"Прошка" отличается от младшей версии увеличенным до 6,6 дюймов экраном, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Процессор тут мощнее – Snapdragon 732G. А основная камера имеет главный сенсор 108 Мп (Isocell HM2), а не 64 Мп, как в версии для индийского рынка. Оба смартфона из коробки работают на Android 11 с оболочкой MIUI 12.

Redmi Note 10 - обзор

Несколькими неделями ранее в Украине стартовали продажи другого флагмана компании Xiaomi Redmi Note 9T – это один из самых дешёвых смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

В официальном украинском онлайн-магазине производителя Redmi Note 9T доступен в фиолетовом и чёрном корпусе. За версию 64 ГБ придётся отдать 7799 грн, за 128 ГБ – 8199 грн.