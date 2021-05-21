OnePlus готовит умные часы в стиле Cyberpunk 2077

OnePlus выпустит умные часы в стиле Cyberpunk 2077 / CDPR

Компания OnePlus выпустит фирменные часы, стилизованные под печально известную ролевую игру Cyberpunk 2077. Изменения затронут не только дизайн корпуса, но и оформление пользовательского интерфейса.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 снабдили черным силиконовым ремешком с жёлтыми полосами и логотипом игры. Кроме того, часы предложат эксклюзивный циферблат в стилистике Киберпанка.

Ожидается, что в плане начинки это будет стандартная версия OnePlus Watch: 1,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 326 пикселей на дюйм, 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ и защита 5ATM + IP68. Производитель обещает сверхбыструю зарядку OnePlus Warp Charge, которая дает неделю работы от 20 минут в сети.

OnePlus Watch снабдили множество фитнес-функций, включая 110 режимов тренировок, измерения шагов, сна, стресса, количество кислорода в крови и частоту сердечного ритма. Полноценной ОС у наручного гаджета нет. Из фишек выделяют подключение к телевизору OnePlus и применение в роли пульта.

Новинка появится в китайской продаже 24 мая по цене 159 долларов. В гривнах это примерно 4399. Стоит отметить, что OnePlus Watch Cyberpunk 2077 – это второе устройство OnePlus, получившее дизайн в стиле Cyberpunk 2077. В ноябре 2020 года компания выпустила стилизованную под игру версию смартфона OnePlus 8T.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020-го, и несмотря на жалобы многих игроков, она стала одним из самых успешных проектов поколения по количеству проданных копий во время релиза, а общие продажи игры подбираются к отметке в 14 миллионов проданных копий. В CDPR утверждали, что в рамках программы рефандов они удовлетворили около 30 тысяч запросов, однако в это число не входят проданные копии для консолей.

В конце марта верхушка CD Projekt представила новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.