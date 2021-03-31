Авторы Cyberpunk 2077 и Ведьмака раскрыли планы по развитию серий

CD Projekt представила новую стратегию развития на ближайшие годы / Cyberpunk 2077

Разработчики из CD Projekt представили новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. Там, например, подтвердили планы со следующего года начать параллельное производство сразу нескольких крупнобюджетных ААА-тайтлов.

По словам представителя фирмы, они хотят одновременно поддерживать бренды Cyberpunk 2077 и "Ведьмака", выпуская качественные проекты по данным вселенным, среди которых будут игры в дополненной реальности, книги, комиксы, настольные игры и аниме.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.

Главное о новой стратегии CD Projekt:

Приоритеты на 2021 год – патчи и дополнения для Cyberpunk 2077, некст-ген обновления The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а также Гвинт;

С 2022 года студия начнет параллельную разработку сразу нескольких ААА-тайтлов;

Запускается инициатива RED 2.0, призванная изменить подход к созданию проектов путём улучшения коммуникации между подразделениями, оптимизации рабочих процессов, формирования новых команд и увеличения штата сотрудников;

Компания открыла первое канадское отделение CD Projekt Red Vancouver – точнее сказать, переименовали, поскольку польская компания приобрела Digital Scapes Studios, которая помогала студии с разработкой Cyberpunk 2077. Студия была основана бывшими ветеранами из BioWare (Mass Effect), Radical Entertainment (Prototype) и Relic (Company of Heroes).

Позавчера, 29 марта, CD Projekt выпустила долгожданный патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Однако вскоре после выхода обновления ещё не потерявшие веру в Киберпанк обнаружили, что состояние игры если и улучшилось, то не сильно.