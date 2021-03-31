Чуда не свершилось – долгожданный патч не сильно помог Cyberpunk 2077

Игроки продолжают жаловаться на проблемы Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Позавчера, 29 марта, команда CD Projekt Red выпустила долгожданный патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Однако вскоре после его релиза ещё не потерявшие веру в Киберпанк обнаружили, что состояние игры если и улучшилось, то не существенно.

Последние обзоры пользователей Steam оказались смешанными. Многие жалуются на производительность, а также баги и вылеты. С проблемами столкнулся и Даниэль Вавра, создатель Kingdom Come: Deliverance и серии Mafia.

В частности, полиция всё так же появляется недалеко от игрока (кто-то в стимовских отзывах писал, что у него полицейский заспаунился прямо в туалетной кабинке), визуальные баги не исправили, а многие ошибки, ломающие квесты (даже сюжетные) всё ещё на месте. Однако игроки отмечают, что стало удобнее управлять машиной, Ви теперь нормально лежит на кровати, а игра стала как будто бы красивее – хотя у одних FPS в открытых локациях упали, а у других стали заметно лучше.

Многие уже относятся к багам с юмором, всё-таки в интернет-сфере они уже стали неотъемлемой частью Киберпанка – может быть, в будущем так всё и выглядит? Но все сходятся в одном: продолжаем ждать новые патчи.

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077

Ранее в сети появился слух, что для Cyberpunk 2077 выпустят 10 бесплатных и 3 платных DLC. Большая часть из них будет небольшими бесплатными обновлениями, добавляющим в игру элементы кастомизации персонажа, включая импланты, но три будут большими сюжетными, и скорее всего платными, дополнениями. Во второй же половине 2021 выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить по скидке в рамках проходящей весенней распродажи. Акция распространяется на онлайн-магазины EGS и GOG.