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Стало известно о планах CDPR по поддержке Cyberpunk 2077 на 2021-й

28 марта 2021, 13:16

Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев могут выйти 10 бесплатных и 3 платных DLC.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 получит три платных и десять бесплатных DLC / CDPR

Студия CD Projekt выпустит для ролевой игры Cyberpunk 2077 десять бесплатных и три платных DLC. Информацию об этом нашёл датамайнер с ником PricklyAssassin, который опубликовал на reddit скрытую страницу игры в магазине Epic Games Store.

Большая часть из них будет небольшими обновлениями, судя по названиям, добавляющим в игру элементы кастомизации персонажа, включая импланты, но три будут большими сюжетными дополнениями.

Датамайнер заметил, что недавно Epic Games увеличила общую выделенную емкость сервера Cyberpunk 2077 в магазине со 100 ГБ до 500 ГБ. Обычно такие расширения происходят за несколько месяцев до выпуска новых обновлений или контента. Он также поделился скриншотом со скрытыми шаблонами всех DLC, которые должны быть активированы по мере их выхода.

По его словам, еще в феврале на странице было 18 бесплатных DLC, но теперь их количество сокращено до десяти бесплатных и трех платных.

Перечень названий возможных DLC для Cyberpunk 2077:

  • Body of Chrome;
  • Body Shops Expansion;
  • Fashion Forward Expansion;
  • Gangs of Night City;
  • Neck Deep;
  • Night City Expansion;
  • Rides of the Dark Future;
  • Ripperdocs Expansion;
  • The Relic;
  • Unnamed.

Когда именно и в каком порядке выйдут DLC – неизвестно. Датамайнер предположил, что релиз состоится в течение нескольких месяцев. Нет никакой информации о том, что именно будет в этих дополнениях [сюжетных] и сколько они будут стоить.

Тем временем CDPR не спешит делиться планами по поддержке игры: до сих пор неизвестно, когда выйдет мартовское обновление, релиз которого перенесли с февраля из-за хакерской атаки на компанию. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить по скидке в рамках проходящей весенней распродажи. Акция распространяется на онлайн-магазины EGS и GOG.

Cyberpunk 2077
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