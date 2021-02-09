Создателей Cyberpunk 2077 взломали – хакеры угрожают "уничтожить компанию"

Создателей Cyberpunk 2077 взломали / CD Projekt Red

Компания CD Projekt RED сообщила у себя в твиттере, что на нее была совершена крупная хакерская атака. Согласно прикрепленному к посту обращению злоумышленников, в руки хакеров попали исходные коды Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и Gwent.

Злоумышленники также получили доступ к различной документации, в числе которой финансовые отчеты, и, скорее всего, электронные письма. Помимо этого хакеры зашифровали часть данных с серверов, однако сотрудники студии смогли восстановить их из бекапов.

CD Projekt не намерена вести переговоры и начала расследование инцидента, помощь в котором оказывают сотрудники правоохранительных органов и специалисты IT-сферы. Компания занимается восстановлением утраченных файлов и уверяет, что атакованные сервера не содержали личных данных пользователей. Вдобавок к этому CD Projekt уже обратилась за помощью к правительству Польши для того, чтобы найти ответственных за атаку и разобраться с ними.

Хакерские атаки в последнее время набирают большие обороты в индустрии игровых развлечений. В октябре 2020-го группа злоумышленников заполучила исходный код программного обеспечения Crytek, а также грядущего боевика Watch Dogs Legion за авторством Ubisoft, который был слит в Сеть прямо в день релиза.

В ноябре прошлого года мы сообщали о другой хакерской атаке, в ходе которой произошла масштабная утечка данных Capcom. Злоумышленники похитили более терабайта данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде и потребовали 11 млн долларов за их неразглашение. Впрочем, Capcom не спешит идти на попятную, в результате чего в Сети каждый день появляются свежие данные о различных проектах и сделках издателя, в том числе грядущего зомби-экшена Resident Evil Village.

Если раньше сообщалось только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас по Интернету гулять сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов. Советуем избегать тематических форумов игры, если не хотите испортить впечатление.

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Что же касается Cyberpunk 2077 то сейчас CD Projekt Red полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. В январе вышел первый крупный патч, а в ближайшее время ожидается релиз более крупного, более значительного обновления. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077. Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.