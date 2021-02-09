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Создателей Cyberpunk 2077 взломали – хакеры угрожают "уничтожить компанию"

9 февраля 2021, 14:46

Группе злоумышленников удалось скачать исходный код Cyberpunk 2077, Ведьмака 3 и Гвинта, а также получить доступ к бухгалтерским и другим документам.

Cyberpunk 2077
Создателей Cyberpunk 2077 взломали / CD Projekt Red

Компания CD Projekt RED сообщила у себя в твиттере, что на нее была совершена крупная хакерская атака. Согласно прикрепленному к посту обращению злоумышленников, в руки хакеров попали исходные коды Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и Gwent.

Злоумышленники также получили доступ к различной документации, в числе которой финансовые отчеты, и, скорее всего, электронные письма. Помимо этого хакеры зашифровали часть данных с серверов, однако сотрудники студии смогли восстановить их из бекапов.

CD Projekt не намерена вести переговоры и начала расследование инцидента, помощь в котором оказывают сотрудники правоохранительных органов и специалисты IT-сферы. Компания занимается восстановлением утраченных файлов и уверяет, что атакованные сервера не содержали личных данных пользователей. Вдобавок к этому CD Projekt уже обратилась за помощью к правительству Польши для того, чтобы найти ответственных за атаку и разобраться с ними.

Хакерские атаки в последнее время набирают большие обороты в индустрии игровых развлечений. В октябре 2020-го группа злоумышленников заполучила исходный код программного обеспечения Crytek, а также грядущего боевика Watch Dogs Legion за авторством Ubisoft, который был слит в Сеть прямо в день релиза.

В ноябре прошлого года мы сообщали о другой хакерской атаке, в ходе которой произошла масштабная утечка данных Capcom. Злоумышленники похитили более терабайта данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде и потребовали 11 млн долларов за их неразглашение. Впрочем, Capcom не спешит идти на попятную, в результате чего в Сети каждый день появляются свежие данные о различных проектах и сделках издателя, в том числе грядущего зомби-экшена Resident Evil Village.

Если раньше сообщалось только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас по Интернету гулять сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов. Советуем избегать тематических форумов игры, если не хотите испортить впечатление.

Читайте такжеВ Сеть слили дату выхода Resident Evil 8 и планы Capcom по продвижению игры

Что же касается Cyberpunk 2077 то сейчас CD Projekt Red полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. В январе вышел первый крупный патч, а в ближайшее время ожидается релиз более крупного, более значительного обновления. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077. Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

Ubisoft CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Capcom Watch Dogs Resident Evil Village
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