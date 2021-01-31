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Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8

31 января 2021, 15:21

Игра выходит 7 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с бесплатным апгрейдом между поколениями.

Демоверсия Resident Evil 8 для PS5 / Capcom

В рамках рекламной кампании Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) издательство Capcom выпустило техническую демонстрацию грядущего зомби-экшена – Maiden.

Сейчас все владельцы консоли PlayStation 5 могут загрузить ее в магазине PlayStation Store. Позже этой весной оно станет доступно и на остальных платформах.

Maiden представляет собой отдельный рассказ, который абсолютно ничего не значит для повествования игры. Игрокам предстоит взять на себя роль безымянной "Девы", которая стала одной из жертв Леди Димитреску. Сражаться здесь нельзя, а вот решить несколько классических для серии RE головоломок придется.

Своих жертв Димитреску подбирает со вкусом в буквальном смысле: ей нужна кровь девственниц для приготовления особого вина Sanguis Virgin (дословно – "кровь девы"). Начинается демо в тюремной камере, из-за чего настоятельно рекомендуется запускать её как только в комнате будет темнота, так как на экране будет сложно что-то разобрать. Скримеров (от англ. "scream" – крик, он же "пугалка") здесь почти нет, но атмосфера выдержана как надо. Даже попав в чистейшие интерьеры особняка, в воздухе всё равно витает напряжение.

Технически игра Capcom работает практически безупречно. RE8 вполне себе выглядит как игра следующего поколения, если учесть, что на PS5 она целится в 4K 60. Некоторые интерьеры тут настолько реалистичны, что похожи на заготовленные задники.

Справедливости ради, в демо нет открытых уровней и пока непонятно, какая производительность будет у них. Для консольной версии игры уже заявлена трассировка лучей, но больше всего внимания должно достаться технологии объёмного звука Tempest Audio на PS5.

Кадр из Resident Evil: Village / Capcom

Собственно, примерно 15 минут вы ищете ключи для дверей и потайные ходы, а потом демонстрация стремительно заканчивается. В процессе исследования слышно, как где-то капает жижа, героиня задевает висящие ржавые цепи плечами, где-то в другой камере падает труп – эти звуки существуют в пространстве и вы примерно можете понять дальность и местоположение источника.

Отдельного внимания заслуживает сцена, когда одна из вампирш поднимается по ступенькам в комнату выше и стучит каблуками над вашей головой. Представьте, какой эффект будет в сценах, если в Village придется прятаться от кого-то в духе Мистера Икс – бессмертного монстра из ремейка Resident Evil 2.

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: если вы посмотрите демо на YouTube, вы мало что потеряете – разве что, не оцените графику как есть. Да и для этого можно просто запустить одну из последних частей RE на мощном ПК. Впрочем, одной деталью демо всё-таки выделяется – мгновенной загрузкой между меню и геймплеем, что в ближайшем времени, по уверению разработчиков, должно стать золотым стандартом новых игровых консолей.

Кадр из Resident Evil: Village / Capcom

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village трейлер

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.

Steam Resident Evil PlayStation 4 Xbox One Capcom PlayStation 5 Xbox Series X Resident Evil 8 Resident Evil Village
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