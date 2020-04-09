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Лесбиянки, фанатики и гомофобы: полный сюжет The Last of Us Part II слили в сеть

9 апреля 2020, 17:52

Будьте готовы к потрясениям.

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Сюжет The Last of Us: Part II остается главной интригой игры, ведь студия Naughty Dog очень неохотно делится его подробностями. Но если свежая утечка правдива, то в сети уже есть полные спойлеры истории игры. И они могут сильно шокировать.

Спойлеры появились на анонимном форуме 4Chan. Их быстро удалили, но интернет все помнит. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog. Никто не знает, можно ли верить информации, но относитесь к ней аккуратно. Ведь если она верна, то весь сюжет The Last of Us 2 слили за несколько месяцев до выхода игры. Осторожно, спойлеры!

Основой сюжета станет роман между повзрослевшей Элли и девушкой Диной. Последняя еще и бисексуалка. C Элии она очень сильно сблизится. Первый акт игры завершится на определенном кульминационном моменте их романтических отношений.

Элли и Дина
Элли и Дина

После этого на поселение выживших, где скрываются Элли и Дина, нападут религиозные сектанты, которые называют себя Серафитами. Именно они и убьют Дину. Тогда Элли встанет на путь мести.

Учение Серафитов основано на радикальном христианстве. Они считают себя посланниками самого Бога и хотят искоренить все грехи. Гомосексуальные отношения как раз относятся к последним. Почти все Серафиты – бритоголовые мужчины и женщины. А еще у всех них есть иммунитет к кордицепсу, из-за эпидемии которого и рухнула цивилизация во вселенной The Last of Us 2. В качестве посвящения в Серафиты человек должен порезать себе щеку зараженным лезвием.

Серафит и его жертва
Серафит и его жертва

Если кто-то решит покинуть Серафитов, то его нарекают Волком. Таких людей преследуют и жестоко убивают. Одну из таких группировок дезертиров возглавляет брат Марлин, которая была лидером Цикад в первой части. Он объединил под своим началом представителей национальных меньшинств. Элли предстоит столкнуться и с Волками на своем пути к мести.

Читайте такжеЧто такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?С развитием сюжета выяснится, что у отца Элли тоже был иммунитет. Он был частью Серафитов, но его убили бывшие товарищи за связь с девушкой со стороны по имени Анна. Анна просто искала лекарство от эпидемии кордицепса. В итоге ее убили сектанты, а девочку Элли забрали Волки сразу после рождения для ее защиты. Забрала ее как раз Марлин. 

Основных соратников у Элли будет двое. Первый – азиат Джесси, бывший парень Дины. Второй – Джоэл, главный герой первой части, с которым у Элли теперь довольно напряженные отношения. Оба персонажа погибнут к концу игры. Но Элли найдет новую любовь в лице какой-то сектантки.

Джесси и Элли
Джесси и Элли

Как видим, сюжет The Last of Us Part 2 сконцентрируется на вопросах толерантности, мести, религии и расовой нетерпимости. Так что игра явно будет сильно отличаться от первой части.

The Last of Us Part 2 перенесли из-за коронавируса, новая дата выхода пока неизвестна. Игра будет эксклюзивом PlayStation 4. И The Last of Us Part 2 явно не выйдет в ближайшее время.

Выход The Last of Us Part 2 на ПК не запланирован.

The Last of Us Part II - трейлер

The Last of Us Part II Naughty Dog игры консольные игры PlayStation 4 Sony
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