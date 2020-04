The Last of Us Part II явно не выйдет в ближайшее время

Кадр из The Last of Us 2 / Naughty Dog

Перенос The Last of Us 2 и Iron Man VR стал неприятным сюрпризом для игроков по всему миру. И есть вероятность, что в ближайшее время эти две игры точно не выйдут. На это намекает автоматический возврат средств за предзаказы.

На него обратил внимание пользователь сайта DTF. На сайте американского PS Store теперь висит уведомление, что если вы предзаказали The Last of Us 2 или Iron Man VR, то вам автоматически вернут деньги на ваш кошелек PlayStation 4. Также предзаказавшим пришло письмо с аналогичным содержанием.

Уведомление об отмене предзаказов

Теперь логично предположить, что обе игры явно не выйдут в ближайшие несколько месяцев, иначе было бы глупо отменять предзаказы. Скорее всего, до релиза долгожданной второй части The Last of Us 2 предстоит терпеть еще около полугода. Sony никакой информации не разгласила.

При этом в Naughty Dog пояснили, почему не могут выпустить игру только в цифровом варианте. Дело в том, что миллионы игроков по всему миру уже совершили предзаказы на дисковые и коллекционные версии. Из-за коронавируса доставить их нет возможности. А разработчики хотят, чтобы все насладились историей Элли одновременно.

Также актер Трой Бейкер, озвучивший в игре "Одни из нас" Джоэла, немного подразнил фанатов своими мыслями о концовке. Он рассказал, что вторая часть раскроет его персонажа еще лучше, пускай играть мы будем за Элли. Концовка The Last of Us Part 2 должна вызвать у всех сильные эмоции, кто-то ее даже возненавидит.

Новая The Last of Us Part 2 дата выхода пока неизвестна. Игра будет эксклюзивом PlayStation 4. The Last of Us Part 2 перенесли из-за коронавируса.

Выход The Last of Us Part 2 на ПК не запланирован.

The Last of Us Part II - трейлер