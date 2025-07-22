Почему ультиматум Трампа изменил отношение Европы к Украине: эксперт раскрыл причину

Эксперт предостерегает, что внимание мира отвернулось от войны в Украине, пока Россия усиливает атаки дронами.

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Военный обозреватель призывает коалицию желающих действовать решительно, чтобы предотвратить дальнейшее расширение войны на Европу этим летом: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео в YouTube

Кратко:

Россия ежедневно атакует Украину сотнями "шахедов"

Европа отвлекается на события в Израиле и молчит о войне

Ультиматум Трампа Путину истекает уже через несколько недель

Бывший офицер британской армии, военный эксперт Гэмиш де Бреттон-Гордон предостерегает: пока мировое внимание переключилось на события в секторе Газа, российская угроза в Европе только растет. В статье для The Telegraph он критикует западных политиков за пассивность и напоминает об опасности, которую несет промедление с поддержкой Украины.

"Глаза всего мира устремлены куда угодно, только не на самую опасную ситуацию на планете сейчас: войну в Украине", - пишет он. видео дня

По словам де Бреттон-Гордона, после того как Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину 50-дневный ультиматум, европейские страны слишком расслабились. Однако Москва не демонстрирует никакой готовности к компромиссу, и время истекает быстро.

"Мы не должны давать российским военным свободу маневра в течение следующих пяти недель, чтобы они захватывали больше территорий, убивали больше украинцев и воровали больше детей. Мы можем предотвратить это, ускорив поставки оружия в Киев", - отмечает эксперт.

Он также обращает внимание на рост интенсивности российских атак дронами по Украине. По его словам, Россия каждую ночь запускает до 500 "Шахедов", и это количество может возрасти.

"Мы знаем, где находятся эти массовые фабрики дронов: мы должны дать Украине оружие для их уничтожения", - призывает военный обозреватель.

По мнению эксперта, только Путин сейчас уделяет должное внимание войне в Украине, тогда как европейские лидеры сосредоточены на отпусках, а общество - на протестах против действий Израиля. Де Бреттон-Гордон считает, что именно Россия, а не Ближний Восток, представляет главную угрозу для Европы.

Он также выступает за более решительные действия Запада и "коалиции желающих", в частности - возможность использования самолетов НАТО для закрытия неба над Киевом и Львовом.

"Это было бы демонстрацией намерений, которую заметил бы даже Кремль, и все же это нельзя было бы воспринимать как любую форму нападения на Россию. Если мы не сможем предотвратить войну, которая охватит Европу этим летом, никто из нас не будет в отпуске следующим летом", - резюмирует эксперт.

Ультиматум Трампа для России - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп глубоко разочарован поведением российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на несколько попыток договориться, после каждой из которых Россия наносила удары по Украине, Трамп пока не планирует прекращать переговоры с Путиным.

Кроме того, администрация Трампа дает России 50 дней на прекращение войны. Если Кремль не согласится на это, то Россия и ее торговые партнеры столкнутся с сокрушительными санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвечая на вопрос о том, что будет, если Россия не согласится на мир в установленный Трампом срок в 50 дней.

В то же время среди его электората растет поддержка идеи предоставления военной помощи Украине, особенно если это подается как личная инициатива главы Белого дома. Как сообщает Newsweek, результаты социологического опроса в США свидетельствуют о положительной динамике в настроениях сторонников Трампа по поддержке Киева.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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