Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами

Тарас Цымбалюк уже признался, что с ним происходит.

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Тарас Цымбалюк новости - у актера появились проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кратко:

Тарас Цымбалюк уже сутки борется с плохим самочувствием

В кровать его уложило отравление

Украинский актер Тарас Цымбалюк слег - ему пришлось вызывать врача на дом, чтобы получить капельницу и необходимое лечение. Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram.

Он опубликовал два фото: сэлфи и снимок из спальни, где он лежит в кровати, а к его руке подсоединена капельница с лекарством. Цымбалюк признался, что причиной его плохого самочувствия является отравление, с которым он уже сутки пытается бороться.

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"Добрый день. Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки [офигевает] от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю! Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча работы", - написал Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк новости - у актера появились проблемы со здоровьем / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк новости - у актера появились проблемы со здоровьем / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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