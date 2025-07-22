Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами

Кратко:
- Тарас Цымбалюк уже сутки борется с плохим самочувствием
- В кровать его уложило отравление
Украинский актер Тарас Цымбалюк слег - ему пришлось вызывать врача на дом, чтобы получить капельницу и необходимое лечение. Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram.
Он опубликовал два фото: сэлфи и снимок из спальни, где он лежит в кровати, а к его руке подсоединена капельница с лекарством. Цымбалюк признался, что причиной его плохого самочувствия является отравление, с которым он уже сутки пытается бороться.
"Добрый день. Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки [офигевает] от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю! Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча работы", - написал Тарас Цымбалюк.
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О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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