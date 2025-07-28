Названа профессия с самым высоким уровнем измен в браке

Профессия может повлиять на то, хранит ли человек верность в отношениях.

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Названа профессия, представители которой больше всего склонны к измене / Фото: pixabay.com

Супружеская неверность возникает по многим причинам. Страх быть обманутыми заставляет людей паниковать и искать ответы на вопрос, как предотвратить измену и почему люди к ней склонны. Несколько исследований выявили интересную закономерность: профессия может повлиять на то, хранит ли человек верность в браке.

Как пишет Forbes, в 2018 году канадский сайт знакомств Ashley Madison, предназначенный для людей, состоящих в браке или в отношениях, которые ищут неформальные связи, опросил более 1000 пользователей и выяснил, чем они зарабатывают на жизнь.

Оказалось, что среди женщин, использующих сайт для внебрачных связей, наиболее распространённой профессией была медицина: 23% пользователей работали врачами или медсестрами. 5% мужчин также работали в медицине.

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"Сочетание долгих часов потенциального стресса с естественной реакцией на стресс может быть причиной того, что женщины-медики ищут роман на стороне", — предположила директор по коммуникациям в Ashley Madison Изабелла Майс.

В 2025 году еще британский сервис внебрачных знакомств Illicit Encounters подтвердил этот вывод, выяснив, что медсестры составляют наибольшую долю женщин-пользователей на их сайте.

Стоит отметить, что результаты опроса нельзя считать правдивыми на 100%, поскольку пользователи сервисов знакомств могли скрывать свой настоящий род деятельности. Кроме того, данные, полученные в результате опроса, не отражают ситуацию в сфере здравоохранения в целом.

Ранее Главред писал, что супружеская измена имеет логическое объяснение. Психолог рассказала, какие причины подталкивают к неверности.

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