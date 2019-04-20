Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену, чем мужчины

Измена / yavahitna.com.ua

В ходе исследования сотрудники Университета Западной Австралии выяснили, что женщины способны судить, может ли мужчина быть неверным, лишь взглянув на его лицо.

Как сообщает Вокруг света, для своей работы исследователи привлекли 1500 человек и показали им фотографии 189 взрослых людей европейской внешности (101 мужчина и 88 женщин), предварительно спросив, были ли они когда-нибудь неверны своим партнерам.

Затем респондентов попросили оценить эти лица по шкале от одного до десяти, где один балл означал, что человек на фотографии "вряд ли будет неверным", а 10 баллов — "крайне вероятно" сможет изменить.

Как выяснилось, и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.

Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.

Несмотря на полученные результаты, один из авторов исследования Юн Чжи Фу предостерег от поспешных выводов на первом свидании. Как утверждает специалист, хотя мужчины с большей вероятностью выдают склонность к измене посредством выражения лица, все еще трудно определить возможный обман, основываясь лишь на одном этом факторе, а если мы будем полагаться исключительно на наши первые впечатления, то можем стать жертвой ошибки.

Ранее психолог назвал топ-5 факторов, заставляющих мужчин изменять.