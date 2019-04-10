Психолог назвал топ-5 факторов, заставляющих мужчин изменять

Измена / yavahitna.com.ua

Психолог Андрей Зберовский закончил долгое исследование, в ходе которого анализировал анкеты мужчин, которые когда-либо изменяли своим партнершам.

Как сообщает Лайф, в конечном итоге специалист вывел пять факторов мужских супружеских измен.

Причина №1. Отказ партнерши от регулярного секса.

Мужчине нужен секс постоянно, а постоянная партнерша может регулярно в близости интимной отказывать. Тем самым толкая его либо к путанам, либо в объятия любовницы.

Причина №2. Отказ в понимании/моральном утешении. Довольно часто жены/партнерши не желают слушать о проблемах мужчин и, вдобавок, часто вываливают на них свои. В таких случаях мужчины через секс ищут на стороне поддержку с одобрением.

Причина №3. Бахвальство своим успехом. Как только мужчина добивается успеха и начинает зарабатывать много денег, то чаще всего ищет себе молодых любовниц − чтобы показать свою крутость.

Причина №4. Нарочитая и наигранная женская независимость. В постпатриархальном обществе мужчины ценят, если женщины любят казаться слабыми. Противоположное же поведение часто толкают "сильный пол" в объятия податливых любовниц.

Причина №5. Позднее материнство. В последнее время довольно часто можно наблюдать, что женщины после 30-ти заводят отношения и вступают в брак лишь для того, чтобы обзавестить потомством. Соответственно, в отношения нет душевной близости, что рано или поздно толкает к изменам

Напомним, ранее психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру. До этого сексолог объяснила, почему женщины идут на измену.