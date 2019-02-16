Психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру

Измена. Иллюстративное фото / yavahitna.com.ua

Группа американских психологов закончила исследования последствий сексуальных фантазий, касающихся измены партнеров.

По мнению специалистов, многие люди, находящиеся в браке или долгих отношений, регулярно фантазируют о сексе с другими, однако терзаются из-за этих "постыдных" мыслей.

Однако психологи полагают, что фантазии об интимных отношениях с, например, знаменитостями способны всерьез улучшить сексуальные отношения в барке.

Читайте такжеВ США ученые установили самые популярные сексуальные фантазии"Для тех из нас, кто находится в длительных отношениях, приглашение в фантазиях, скажем, Тома Харди, в спальню может быть благом для сексуальной жизни. Нет причин чувствовать себя виноватыми. Иметь дело с кем-то вроде Джорджа Клуни - это обычная и забавная мечта", − завила психотерапевт Патрисия Андерсон из Вашингтона (округ Колумбия).

Кроме того, психологи утверждают, что нет и не было никаких доказательств привязанности к тайным объектам вожделения. Почему они и советуют людями мечтать о сексе столько, сколько заблагорассудится.

Напомним, ранее ученые определили, какие люди склонны к изменам. Психолог рассказала, почему у женщин случаются проблемы с оргазмом.



