Как не угробить телефон, если он тормозит: хитрый трюк даст стопроцентный результат

Что делать если телефон стал тормозить - как почистить телефон чтоб не тормозил.

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Что делать если слабый телефон / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/WOKANDAPIX, Pixabay/natureaddict

Рано или поздно практически каждый пользователь сталкивается с проблемой, когда смартфон начинает работать с заметным замедлением. Это может проявляться в замедлении работы приложений и отдельных программ.

Опытные программисты советуют не медлить, если вы увидели первые признаки замедления работы вашего телефона. Для этого можно попробовать несколько действенных самостоятельных лайфхаков, когда не придется нести телефон в ремонт.

Что делать если телефон стал тормозить

Если телефон стал заметно притормаживать, попробуйте какой-то из простых, но действенных способов.

попробуйте очистить внутреннюю и оперативную память;

может дать результат простая перезагрузка вашего гаджета;

возможно, наступило время удалить все ненужные файлы или перенести их на карту памяти.

Почему телефон глючит и зависает

На плохую работу телефона могут влиять сразу несколько факторов. Среди них может быть некорректно установленные обновления операционной системы. Также обратите внимание на использование стороннего, вредоносного программного обеспечения. Также могут вредить работе телефона сбои прошивки. Если удастся устранить эти неполадки, ваш телефон сможет работать значительно быстрее.

Что делать если телефон работает медленно

Для ускорения работы телефона можно выполнить несколько простых действий:

попробуйте почистить кеш у приложений и браузера;

перезапустите или сбросьте телефон до заводских настроек;

если эти действия не помогают, отнести телефон в сервисный центр, чтобы почистить от вирусов.

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Как почистить телефон чтоб не тормозил

Нередко запуск ресурсоемких приложений, создающих нагрузку на процессор и оперативную память. Также к замыканию может быть вследствие попадания влаги под корпус.

Если вы решили самостоятельно сделать профилактику вашего телефона, опытные программисты советуют сделать несколько основных действий:

необходимо перезагрузить устройство;

важно установить доступные обновления;

попробуйте установить lite‑версии приложений;

также уменьшите количество виджетов.

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